Klokken 17.26 indløb der en anmeldelse til Midt- og Vestsjællands Politi om 'uroligheder' ved Holbæk Station.

Og da politikredsen kort tid efter ankom til stedet, fandt de en mand, der var blevet stukket med en kniv i låret.

Det viste sig, at to grupperinger havde kommet op at toppes, og at det havde udviklet sig til et decideret masseslagsmål med omkring ti personer.

»En person blev stukket i låret, og han er kørt til skadestuen. Vi har haft spærret af deroppe, og togdriften har også været stoppet en kort periode,« fortæller Boye Rasmussen, der er vagtchef hos Midt- og Vestsjællands Politi.

Vagtchefen oplyser desuden, at én af grupperinger er kendt af politiet.