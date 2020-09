Torsdag aften opstod der et masseslagsmål på en parkeringsplads i det vestlige Aarhus.

Efterfølgende blev en ung mand på 23 år kørt på hospitalet, da han var blevet stukket med en kniv.

Det skriver TV2 ØSTJYLLAND.

Politiet modtog anmeldelsen om slagsmålet omkring klokken 20:50.

10-12 personer skulle have deltaget i slagsmålet, men da politiet kom frem, var det overstået. En del var dog stadig forsamlet på stedet, men til TV2 ØSTJYLLAND fortæller vagtchef Martin Christensen fra Østjyllands Politi, at ingen af dem var interesserede i at snakke med betjentene om, hvad der var sket.

Det vides endnu ikke, om slagsmålet kan have været banderelateret.

»Det er noget af det, vi vil undersøge. Det er ikke ret tit, at nogle kommer så voldsomt op at slås uden at være sure på hinanden, men på nuværende tidspunkt kan jeg ikke sige noget om det,« siger vagtchefen til lokalmediet.

Den 23-årige mand kom ikke alvorligt til skade.