Flere personer er dræbt i et masseskyderi i San Jose i Californien.

Det oplyser kilder til avisen San Jose Mercury News. Den formodede gerningsmand er også død, meddeler politiet i Santa Clara County på Twitter.

En bevæbnet person åbnede ild i nærheden af en letbane i byen onsdag morgen lokal tid.

Det oplyser vicepolitichef Russell Davis ifølge nyhedsbureauet Reuters på et pressemøde.

UPDATE****

Shooter is down — SantaClaraCoSheriff (@SCCoSheriff) May 26, 2021

Her siger han, at der er »flere dødsofre«, men at politiet har brug for mere tid, inden det kan sige, præcis hvor mange, det drejer sig om.

Sam Liccardo, der er borgmester i San Jose, skriver på Twitter, at byen føler med de familier, der har mistet deres kære under skyderiet.

Our hearts are pained for the families of those we have lost in this horrific shooting. The shooter is deceased, and more information will be provided at 9:30am. — Sam Liccardo (@sliccardo) May 26, 2021

Derudover vil der komme nyt om sagen senere, oplyser han.

Flere mennesker får lige nu behandling for skudsår, meddeler Davis.

Skyderiet fandt sted i et område i nærheden af San Jose lufthavn. Området er evakueret.

Russell Davis tilføjer, at han vil komme med en opdatering senere fredag.

Forinden havde politiet skrevet på Twitter, at det var til stede i et område af San Jose og bad folk holde sig fra området.

Den formodede gerningsmand er også død, meddeler politiet i Santa Clara County på Twitter.

San Joses borgmester Sam Liccardo har også kommenteret på tragedien. Det gjorde han på twitter umiddelbart efter politiet skrev, at gerningsmanden var død.

A shooting at the VTA facility on Younger St has left several people being treated, but the situation is still being assessed. The shooter is no longer a threat, and the facility has been evacuated. I will update as more information becomes available. — Sam Liccardo (@sliccardo) May 26, 2021

Politiet har oprettet et genforeningscenter for familier, oplyser de.

Opdateres …