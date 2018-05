Herover kan du se videoen fra et overvågningskamera på Korsør Station. Videoen viser en hvid bil, som politiet har efterlyst i forbindelse med efterforskningen af drabet på Emilie Meng.

Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi modtager fortsat henvendelser i sagen om den 18-årige pige Emilie Meng, der forsvandt i sommeren 2016 og senere fundet død i en sø ved Borup.

Selv om det snart er halvandet år siden, at teenageren Emilie Meng fra Korsør blev fundet død i en sø ved Borup på Midtsjælland, så er der fortsat mange borgere, der henvender sig til Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi med tips i den uopklarede drabssag.

»Der kommer jævnligt henvendelser i sagen, og vi har en del materiale, som vi i øjeblikket arbejder med, men der er fortsat ikke noget gennembrud« fortæller vicepolitiinspektør hos Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi, Søren Ravn-Nielsen, til BT.

»Henvendelserne er meget forskellige. Nogen går på personer, nogen går på køretøjer og andre går på adfærd, men jeg vil ikke gå i detaljer med det. Jeg kan bare sige, at vi fortsat arbejder intenst på at opklare sagen.«

I juni 2017, godt et halvt år efter Emilie Meng blev fundet død, efterlyste politiet en hvid Hyundai I30, der kørte fra parkeringspladsen foran Korsør Station samme nat, som Emilie Meng forsvandt. Efterlysningen førte til adskillige henvendelser fra borgere, og flere hundredetusinde biler blev undersøgt.

»Efter flere måneders arbejde med overvågningsvideoen har vi netop modtaget resultatet af de tekniske undersøgelser. Derfor kan vi nu gå ud i offentligheden med nye oplysninger,« sagde Søren Ravn-Nielsen i den forbindelse.

Desværre har efterlysningen af den hvide bil endnu ikke kastet noget brugbart af sig, oplyser Søren Ravn.

Det var søndag den 10. juli 2016 om morgenen, at den 17-årige gymnasieelev Emilie Meng forsvandt sporløst fra Korsør, efter hun havde sagt farvel til nogle veninder, hun havde festet med. Mens de tog en taxa hjem, valgte Emilie at tage turen fra stationen til fods.

Men hun kom aldrig hjem.

Sagen fik stor opmærksomhed. Flere tusinder meldte sig frivilligt til at lede efter hende. Både i kolonihaveområder, i vandet og langs vejene. Men det førte ikke nogle spor med sig. Først mere end fem måneder senere fandt man ud af, hvad der var sket med den forsvundne pige. I en skovsø ved Borup nær Roskilde blev hendes lig fundet juleaftensdag. Selvom politiet endnu ikke har frigivet mange detaljer om fundet, stod det klart, at hun var dræbt.

»Hun har været udsat for en forbrydelse,« lød det på et pressemøde fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, der ikke ville komme ind på omstændighederne for forbrydelsen.