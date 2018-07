Mandag morgen har to maskerede personer begået et røveri mod en Spar-købmand i Vejby i Nordsjællands.

Politiet er ved at undersøge, om der blev brugt våben ved røveriet.

Det skriver Nordsjællands Politi på Twitter.

To maskerede personer, formentlig unge mænd, har netop begået røveri mod SPAR i Vejby.



Der blev muligvis brugt våben, og vi er ved at undersøge, hvilken type våben, det i så fald var.



Personerne kørte fra stedet i en grå personbil.



Pt. intet yderligere #politidk — Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) July 16, 2018

'To maskerede personer, formentlig unge mænd, har netop begået røveri mod SPAR i Vejby. Der blev muligvis brugt våben, og vi er ved at undersøge, hvilken type våben, det i så fald var. Personerne kørte fra stedet i en grå personbil,' skriver politikredsen på Twitter.

Til B.T. oplyser Nordsjællands Politi, at politiet stadig arbejder på stedet, men at der endnu ikke er noget nyt om, hvorvidt der blev brugt et våben ved røveriet.

Opdateres..