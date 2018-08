I en video sendt til den svenske avis Expressen fortæller en maskeret mand, hvorfor mere end 100 biler er blevet sat i brand i Vestsverige.

En sort hætte er trukket godt op over hovedet og ansigtet er dækket af sort stof. Fra et stykke papir læser den anonyme skikkelse en meddelelse op. Meddelelsen er stilet til de svenske politikere, politiet og samfundet:

»Hvis I behandler os som dyr, opfører vi os som dyr,« siger manden.

Videoen blev sendt mandag aften til en fotograf på den svenske avis Expressen. I weekenden forinden havde fotografen sammen med en af avisens journalister lavet en reportage om sociale modsætninger i Göteborg. De besøgte blandt andet Västra Frölunda, der er et af Vestsveriges udsatte boligområder.

Videoen blev sendt fra en person, de talte med i Västra Frölunda. Fotografen modtog videoen klokken 19:46 om aftenen. Lidt over en time senere blev biler sat i brand fire steder.

I videoen harcelerer den hætteklædte mand mod politivold, tvangsfjernelser og overvågning.

»Politiets vold og brutalitet mod mennesker. Folk bliver chikaniseret dagligt på grund af stereotypiseringen. De sociale myndigheder og politiet tvangsfjerner børn på et år eller mindre, fjerner dem fra deres mødre og familier. Det her må slutte,« siger den maskerede mand.

Han harcelerer også over, at der er sat kameraovervågning op i udsatte boligområder, men ikke i de rige kvarterer.

En maskeret mand fortæller den svenske avis Expressen, hvorfor 100 biler er blevet sat i brand i Vestsverige. Foto: Expressen

Bilafbrændingerne sker midt under den svenske valgkamp. Mere end 100 biler er blevet sat i brand i nogle af Vestsveriges hårdest belastede kvarterer i Göteborg og Trollhättan. Videoer på Youtube viser adskillige sortklædte og maskerede gerningsmænd gå rundt på en parkeringsplads og sætte ild til flere biler, hvorefter de løber fra stedet. Politiet har foretaget flere anholdelser, og mistænker brandangrebene for at være koordinerede via sociale medier.