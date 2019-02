Mandag aften blev en kvinde forsøgt skudt foran Slagelse Hospital af to maskerede mænd. Nu efterlyser politiet vidner.

Kort før klokken 23.00 mandag aften modtog Sydsjællands og Lolland-Falsters politi en anmeldelse om et skyderi ved Slagelse Hospital.

Skuddene blev affyret fra et køretøj, der holdt på hospitalets parkeringsplads og var rettet mod en 23-årig kvinde, der imidlertid ikke blev ramt. Siden har politiet forsøgt at klarlægge de nærmere omstændigheder omkring skyderiet og efterlyser i den forbindelse vidner i sagen.

'Politiet er meget interesseret i at modtage henvendelse fra vidner, der har været i området ved Ingemannsvej og Slagelse Sygehus i tidsrummet fra mandag mellem klokken 22.00 og klokken 22.45 og som kan have observeret mistænkelige personer eller køretøjer,' lyder det i en pressemeddelelse, mens vicepolitiinspektør Søren Ravn-Nielsen uddyber over for B.T.

»Der er formentlig tale om to gerningsmænd, og vi efterforsker sagen som drabsforsøg,« siger han og tilføjer, at man endnu ikke kan oplyse nærmere om motivet.

Den 23-årige kvinde, der slap uskadt fra episoden, sad i sin egen bil, da der blev affyret skud mod hende. Hun er ikke kendt af politiet i forvejen.

Hvor langt var de to mænd fra kvinden, da de skød?

»Det kan vi ikke sige noget om endnu. Det er et led i de undersøgelser, som vi er i gang med at lave derude.«

Drabsforsøget bliver ikke betraget som værende banderelateret.

Har du viden om sagen, så kan du kontakte politiet på 1-1-4.