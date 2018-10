Et bandemedlem er blevet varetægtsfængslet for drabsforsøg efter en dramatisk episode på københavnsk café.

København. Gæsterne på en café på Amagerbrogade fik en ubehagelig og meget dramatisk oplevelse en mandag aften i september, da tre hætteklædte mænd trængte ind med trukne skydevåben.

Mændene var medlemmer af banden Brothas, og ifølge politiet var de på jagt efter medlemmer af NNV-gruppen, der har brudt med Brothas.

Torsdag blev en 28-årig mand anholdt i sagen, og i et grundlovsforhør i Dommervagten i København blev han fredag varetægtsfængslet, sigtet for blandt andet drabsforsøg.

Ifølge sigtelsen kom han sammen med flere andre kørende til caféen i fire biler kort før klokken 21 den 17. september.

Tre mænd steg ud af den ene bil. Iført maskering og med våben i hånd gik de ind i caféen, hvor de gik rundt og ledte efter flere personer fra NNV-gruppen.

Ifølge politiet var deres hensigt at dræbe dem, de ledte efter. Men de var ikke på caféen, og mændene gik tilbage til bilerne, som kørte fra stedet i høj fart.

Foruden drabsforsøg er den 28-årige sigtet for at have været i besiddelse af en pistol, en automatriffel og en pumpgun.

Våbnene blev den 26. september fundet ved en ransagning af et skur i Greve syd for København.

I grundlovsforhøret nægtede manden sig skyldig.

Dommeren fandt dog, at der er begrundet mistanke om, at han er skyldig i sigtelsen og bestemte, at han skal varetægtsfængsles i foreløbig fire dage.

Den højst usædvanlige frist på fire dage blev sat, fordi varetægtsfængslingen af 11 andre, der er sigtet i forbindelse med bandekonflikten, udløber tirsdag.

Det betyder, at politiet kan begære varetægtsfængslingen af alle 12 forlænget samme dag.

De 11 blev anholdt i en større politiaktion ved Rødvig på Stevns natten til den 26. september. De er på kryds og tværs sigtet for fem drabsforsøg og to røverier begået i perioden fra 5. til 26. september i København.

