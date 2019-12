Tirsdag aften angreb en gruppe maskerede mænd en 18-årig mand i Frydenlundscentret i Aarhus V.

Østjyllands Politi oplyser, at de i forbindelse med sagen har anholdt en 16-årig dreng, som er sigtet for grov vold.

Overfaldet fandt sted omkring klokken 20.50. Flere borgere alarmerede politiet, som rykkede ud til centret.

'Østjyllands Politi vurderer, at knivstikkeriet er en del af nogle interne stridigheder mellem to grupper af unge mænd,' lyder det i en pressemeddelelse onsdag formiddag.

Den unge mand pådrog sig overfladiske sår. To andre blev ramt af peberspray.

'Der har de seneste dage været episoder, som peger på, at der er nogle unge mennesker, der har nogle uoverensstemmelser med hinanden. Vi er meget opmærksomme på, at det ikke skal udvikle sig yderligere, og vi øger derfor indsatsen både i forhold til efterforskning, patruljering i området og det forebyggende arbejde,' siger chefpolitiinspektøren Klaus Arboe Rasmussen.



Han fortæller desuden, at politiet vil være ekstra synlige i omkring Frydenlundscentret og andre steder i Aarhus V.

Derudover opfordrer chefpolitiinspektøren borgere til at kontakte politiet, hvis de ser noget mistænkeligt.

