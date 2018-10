Skyderi i Hundige skete inden for visitationszone, som ellers har til formål at forhindre skyderier.

Hundige. En anmeldelse om et skyderi søndag aften i Hundige tegner til at være god nok, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Ingen personer blev ramt ved episoden, som udspillede sig omkring klokken 21.30 søndag aften i Gersagerparken.

- Der er fundet flere patronhylstre dernede, så det ligger fast, at der er blevet skudt, fortæller politiets talsmand Martin Bjerregaard.

Ifølge anmeldelsen var det maskerede mænd på en knallert, som affyrede flere skud i retning af to teenagere.

- Hvad motivet til det kan være, arbejder vi på at finde frem til, lyder det fra Martin Bjerregaard.

Gerningsstedet ligger inden for en såkaldt visitationszone. Zonen blev oprettet 24. september på grund af de seneste bandeoptøjer i København og Hundige.

I zonen har politiet ret til uden videre begrundelse at kropsvisitere enhver og ransage alle køretøjer. Det kræver normalt en konkret mistanke, for at politiet har lov til det, og derfor er en visitationszone også kun midlertidig.

- Det er sket inde i visitationszonen, og den udløber i dag. Så vi er i gang med at vurdere, om den skal forlænges, lyder det fra Martin Bjerregaard.

Bandekonflikten i Hundige og omegn hænger sammen med bandekonflikten i København. Her er banden Brothas ifølge politiet blevet splittet. Det har ført til en række skyderier i København og omegn.

/ritzau/