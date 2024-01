Syd- og Sønderjyllands Politi leder lige nu efter vidner, som har set en gruppe maskerede drenge i Aabenraa.

Der skal de have lyst mod forbipasserende biler med en kraftig laser.

Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse tirsdag eftermiddag.

Hændelsen fandt sted den 29. januar kort før klokken 18.

De tre-fire drenge befandt sig ifølge politiet på gangbroen over Camma Larsen-Ledets Vej til Agoraen i Aabenraa.

»Drengene løb på gangbroen og lyste mod forbipasserende biler med en kraftig laser. De tre drenge gik senere ind i gymnastikhallen ved Agoraen,« lyder det.

Politiet vil gerne i kontakt med drengene, oplyser politiet videre i pressemeddelelsen.

To af drengene, der alle meldes at være omkring 16 år, beskrives som værende mørke i huden, mens en tredje dreng, der beskrives som lys i huden, havde et større modermærke på den ene kind.

Hvis du var vidne til episoden, eller hvis du har andre oplysninger, der kan hjælpe politiet i sagen, bedes du kontakte politiet på telefonnummer 1-1-4.