Det var midt om natten, da Mary Jane Williams blev vækket. Med søvn i øjnene kiggede hun ud i soveværelset og frøs øjeblikkeligt.

En fremmed mand stod foran hende. Han havde bukserne nede om anklerne og havde fat i hendes arm.

»Jeg var usikker på, om jeg virkelig var vågen. Jeg lå yderst, og han havde taget min hånd, som han brugte til at onanere på sig selv med,« fortæller hun.

I samme sekund, at 46-årige Mary Jane Williams fra Randers forstod situationens alvor, gav hun sin kæreste, der lå ved siden af hende i sengen, en albue i ryggen.

»Min kæreste råber til ham: 'Hvad laver du? Kan du så komme ud!'«

Manden så næsten forskrækket ud, husker Mary Jane Williams.

»Jeg ville bare hjælpe,« sagde han ifølge Mary Jane Williams og trak sig tilbage ud af rummet med sit tøj under armen.

Den fremmede mand var ikke truende eller skræmmende. Han var en 'pæn ung fyr' på omkring 20 år. Velsoigneret og slank, husker hun.

Nogle timer senere – om morgenen den 9. juni 2016 – kontaktede hun Østjyllands Politi og fortalte, hvad der var sket.

»Betjenten skældte mig ud for først at ringe flere timer efter og lavede derefter en rapport om sagen,« siger hun.

Som månederne gik, hørte Mary Jane kun en enkelt gang fra politiet, mens hun blev mere og mere angst og utryg i sit eget hjem.

Mere end to et halvt år efter blev hun indkaldt som vidne i retten. Og der skulle gå hele 996 dage, før der 1. marts i år faldt dom i sagen ved Retten i Randers.

»Jeg synes, at det er lidt provokerende, at der skal gå så lang tid. Men det siger noget om, at vi må have et meget træt system,« lyder det fra Mary Jane Williams.

Hendes historie er blot en blandt flere, som B.T. den seneste tid har afdækket i en artikelserie om rekordlange sagsbehandlingstider i politiet og hos domstolene.

Tallene for første kvartal i år ligger på i gennemsnit 340 dage fra anmeldelse til domfældelse. Det er den længste sagsbehandlingstid siden 2007, hvor Rigspolitiet begyndte at registrere sagsbehandlingstiden. Dengang var sagsbehandlingstiden 212 dage.

Sagsbehandlingstid Politiets og domstolenes sagsbehandlingstid (dage) på borgervendt kriminalitet, opgjort i årets 1. kvartal: 2007: 212 2008: 221 2009: 234 2010: 274 2011: 263 2012: 248 2013: 256 2014: 234 2015: 244 2016: 273,8 2017: 278,2 2018: 284,6 2019: 340,0 Kilde: Politi.dk, 19. juni 2019.

Angst

Den fremmede mand, som pludselig stod i Mary Janes soveværelse, viste sig ikke at være helt fremmed alligevel.

Hendes søn gik dengang på efterskole og havde samme aften modtaget en sms fra en af sine venners bror.

'Det er rart at være hjemme hos dig,' stod der.

Efterfølgende fandt Mary Jane Williams den unge mand på Facebook. Navnet gav hun til politiet.

Den unge mand havde formentlig gemt sig på hendes søns tomme værelse i løbet af aftenen, fortæller hun. Han havde i hvert fald glemt sine sokker på sønnens værelse.

Overgrebet har sat dybe spor i hendes sind.

»Jeg ved, at han bor i min by. Kan han finde på at komme tilbage og gøre mig noget? Han har skrevet til min søn – kan han finde på at gøre ham noget?«

Tre måneder efter anmeldelsen kunne Mary Jane Williams mærke, at hun ikke længere var sig selv. Noget var ændret.

Sagsbehandlingstid i de enkelte politikredse Politiets og domstolenes sagsbehandlingstid (dage) på borgervendt kriminalitet, opgjort i årets 1. kvartal: Nordjylland: 398

Østjylland: 413

Midt- og Vestjylland: 291,3

Sydøstjylland: 303,6

Syd- og Sønderjylland: 296

Fyn: 285,9

Sydsjælland og Lolland-Falster: 280,5

Midt- og Vestsjælland: 335,3

Nordsjælland: 363,7

Københavns Vestegn: 378,8

København: 378,7

Bornholm: 80,6

Landsgennemsnit: 340 Kilde: Politi.dk, 19. juni 2019

»Jeg begyndte at blive angst. Jeg blev urolig for, hvem der var omkring mig, og fik det skidt, når nogen gik forbi mit vindue ude på gaden.«

For et år siden flyttede hun til en ejendom, hvor hun ikke længere bor i stueetagen. Det har hjulpet på utrygheden, men ikke meget.

»Det sidder stadig i mig. Jeg ved godt, at sandsynligheden for, at noget sker igen, er lille, men hører jeg lyden af en dør i opgangen, så vågner jeg med det samme og ligger og lytter,« fortæller Mary Jane Williams.

Indkaldt som vidne i retten

Hun kan ikke huske præcis hvornår, men nogle måneder efter overgrebet kontaktede hun politiet igen. Hvor langt var de med hendes sag?

Ikke langt, lød svaret. Den mistænkte var for syg til at blive afhørt, fortalte politiet.

Først den 12. oktober 2018 – mere end to år og fire måneder efter anmeldelsen – modtog Retten i Randers anklageskriftet i sagen. Nogle måneder senere i vinteren 2018 modtog Mary Jane Williams en vidneindkaldelse.

»Jeg blev lidt overrasket. Jeg havde fortrængt det hele og troede, at jeg aldrig ville høre til det igen,« siger hun.

En ting er, at Mary Jane i måneder og år ikke fik en afslutning på den traumatiserende oplevelse den nat. En anden er, at hun i retten måtte sande, at hun ikke længere kunne huske alle detaljerne fra overgrebet.

»Det gik op for mig, hvor meget jeg havde fortrængt fra den nat. Jeg følte, at der blev sat spørgsmålstegn ved alt det, som jeg sagde i retten, fordi jeg ikke kunne huske detaljer fra noget, der gik næsten tre år tilbage,« siger hun.

Den tiltalte, en ung mand født i 1996, blev ved Retten i Randers 1. marts i år dømt skyldig i blufærdighedskrænkelse samt flere andre forhold, som ikke havde noget med denne sag at gøre.

Manden blev ifølge dombogen idømt en behandlingsdom på psykiatrisk afdeling i op til fem år. Han blev forud for retssagen mentalundersøgt, og i erklæringen fra den 16. juli 2018 fremgår det, at han må antages 'at have været sindssyg på tidspunkterne for de påsigtede forhold'.

Af erklæringen fremgår det videre, at gerningsmanden som 10-12-årig fik stillet diagnosen 'gennemgribende udviklingsforstyrrelse', nu med med 'tilkommet skizofreni' med bl.a. hørelseshallucinationer. Han har tidligere haft langvarige indlæggelser i psykiatrisk regi.

Østjyllands Politi, som efterforskede Mary Jane Williams sag, ønsker ikke at besvare B.T.'s spørgsmål vedrørende den lange sagsbehandlingstid, men henviser til Rigspolitiet.

B.T har siden den 19. juni bedt Rigspolitiet svare på, hvorfor sagsbehandlingstiden er rekordlang. Rigspolitiets svar lød den 19. juni, at det ikke var muligt for Rigspolitiet at svare, så længe der pågik regeringsforhandlinger:

B.T. har forgæves rykket for svar flere gange, siden den nye regering blev dannet den 27. juni.