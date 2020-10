»Jeg har mistet min bror. Det er svært at forstå,« siger Jimmi stille.

Lørdag eftermiddag løb Jimmis bror Martin rundt i en stofpsykose på gaden i Nykøbing-Falster, hvor han stak en tilfældig 72-årig mand i halsen, inden han selv blev skudt og dræbt af politiet.

Kort inden, Martin løb ud på gaden med to køkkenknive og slog en mand ihjel, opdagede Jimmi, at han sendte live fra sin Facebook-profil.

Her så han sin 24-årige bror barrikadere sig inde på sit værelse med en stol for døren, mens han vadede frem og tilbage med to knive i hænderne.

Martins bror Jimmi Foto: PRIVATFOTO Vis mere Martins bror Jimmi Foto: PRIVATFOTO

»Jeg kan se, at han er bange. På grund af stofferne har han paranoia og tror, at der er nogen efter ham,« lyder det fra Jimmi, inden han fortæller videre om episoden ude på gaden:

»Han havde skåret i sig selv. Og det har jo ligesom været for at vise, at der var nogen efter ham. Det har været et råb om hjælp.«

Og det kommer ikke bag på broren, at Martin har forsøgt at råbe på hjælp. For selvom han oftest var en glad dreng, så var der bare meget i hans liv, der ikke spillede, når han sammenlignede sig med andre.

»Han har altid set meget op til mig. Jeg har en uddannelse, barn og et hus. Og det har han følt, at han ikke kunne hamle op med. Martin boede hjemme og havde ikke noget job,« siger Jimmi, inden han fortsætter:

Politiet behandler den sårede gerningsmand efter skyderi. Foto: Anonym B.T.-tipper Vis mere Politiet behandler den sårede gerningsmand efter skyderi. Foto: Anonym B.T.-tipper

»Martin havde et meget lavt selvværd og var udfordret på flere punkter. Kommunen har ikke hjulpet ham i det omfang, han har haft brug for. Vi har kontaktet myndighederne flere gange – både misbrugscenter, læger, politi og så videre. Og hver gang bliver vi kørt rundt i manegen. Det slutter altid med, at når vi kontakter kommunen, kan de ikke udtale sig om ham på grund af GDPR-loven.«

Og begge dødsfald kunne måske have været undgået, hvis man havde grevet ind tidligere, mener Martins storebror.

Han har nemlig set på en flere minutter lang video, hvor politiet løber rundt efter Martin og beder ham om at lægge sig ned og lægge knivene fra sig. Men det er først, da Martin stikker manden i halsen, at politiet for alvor griber ind – og altså skyder og dræber Martin.

»Jeg er da enig, når folk skriver, at man kunne have grebet ind tidligere. Der må da have været nogle andre muligheder. Hvis politiet for eksempel havde brugt peberspray, havde det måske ikke kostet den anden mand livet,« siger Jimmi, der stadig ikke kan fortså, hvad der er sket.

Ifølge broren havde politiet allerede et godt kendskab til Martin.

Begge dødsfald kunne måske være forhindret, hvis man havde grebet ind tidligere Jimmi, Martins storebror

»Politiet ved godt, hvem de har haft med at gøre. De kender ham. De vidste jo godt, at han kunne få den slags psykoser. De har været ude ved ham flere gange før,« siger han.

Jimmi understreger, at hans bror ikke havde nogle psykiske diagnoser, men at hans stofindtag var begyndt at eskalere på det sidste, og det var her, han fik sine psykoser. Når han ikke havde dem, var han en helt normal, glad dreng. Og det betød, at han ikke fik den rigtige hjælp, mener Jimmi.

»Martin skulle for længe siden have været tilbudt noget behandling, men problemet med systemet i Danmark er, at man selv skal indvillige i at deltage, og fordi Martin er normal, når han ikke tager stoffer, har han ikke villet have den hjælp.«

Han ved godt, at han ikke kan få sin bror tilbage, så han vil heller ikke dvæle alt for meget ved, hvad politiet kunne have gjort eller ikke have gjort anderledes. Men tanken fylder alligevel meget. For hvad hvis de havde skredet ind lidt før?

»Begge dødsfald kunne måske være forhindret, hvis man havde grebet ind tidligere,« siger han.

B.T. var søndag eftermiddag i kontakt med Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi og adspurgte her vagtchefen, om de kunne have gjort noget anderledes.

»Det er altid nemt at komme og være bagklog bagefter, så det bruger vi ikke tid på.«

Men er det ikke godt at være bagklog en gang imellem?

»Vi lærer af det, der er sket og tager det internt, men vi skal ikke diskutere det med borgerne eller pressen for den sags skyld,« lyder det fra vagtchef Bo Geo Petersen.

Sagen er overgået til Den Uafhængige Politiklagemyndighed, oplyste politiet lørdag aften i en pressemeddelelse.