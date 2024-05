Forretningsmanden Martin Malm er sat i konkurskarantæne, efter TV 2 har afsløret ham i hvidvask.

Det fremgår af en kendelse ved Sø- og Handelsretten, som Finans har fået aktindsigt i.

Malm blev sat i karantæne i maj og tre år frem.

Forklaringen lyder, at hans metoder og forretningsførelse er »groft uforsvarlig«, skriver Finans fredag.

Malm optræder på skjulte optagelser i den nye TV 2 -dokumentar 'Den sorte svane', hvor han sammen blandt andre rockere, bandemedlemmer og advokater bliver sat i forbindelse med svindel.

Malm har eftersigende drevet såkaldte 'fakturafabrikker', som producerer falske fakturaer med henblik på at hvidvaske kontanter fra den kriminelle underverden.

Konkurskarantænesagen blev ifølge Finans indledt i december 2023 som udløber af et fallitbo.

Det har også ført til en politianmeldelse af ham, skriver mediet.

Skattestyrelsen mener at have over 12 millioner kroner til gode hos Malm.

