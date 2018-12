De fire mistænkte for drabene på en dansk og en norsk kvinde i Marokko har svoret troskab til Islamisk Stat (IS) før drabene.

Det oplyser de marokkanske myndigheder torsdag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Anklagemyndigheden i Marokko bekræfter ægtheden af en video, hvor fire mistænkte angiveligt sværger troskab til IS og gruppens leder, Abu Bakr al-Baghdadi.

Der uddybes ikke yderligere, hvordan det kan bekræftes, eller hvad det betyder.

Norske Maren Uelande (t.v.) og Louisa Vesterager Jespersen (t.h) Vis mere Norske Maren Uelande (t.v.) og Louisa Vesterager Jespersen (t.h)

Mændene i videoen er angiveligt de fire mistænkte, der er anholdt i sagen om drabene på en norsk og en dansk kvinde.

I videoen, som torsdag blev delt på Twitter, truer de fire mænd med at udføre angreb, oplyser anklagemyndigheden i en udtalelse.

Marokkansk efterforskning viser desuden, at videoen blev lavet i sidste uge - altså før drabet på de to kvinder.

Grafik: VG.no: Her blev Louisa og Maren dræbt:

Grafik: Tom Byermoen, VG; Kilder: Medias24.com, Google Earth, Mapbox Vis mere Grafik: Tom Byermoen, VG; Kilder: Medias24.com, Google Earth, Mapbox

En politikilde oplyser til Reuters, at indledende undersøgelser af videoen viser, at den er optaget et andet sted, end hvor kvindernes lig blev fundet.

I Danmark kan Politiets Efterretningstjeneste (PET) torsdag dog ikke sige nærmere om videoens ægthed.

Kripos, det norske kriminalpoliti, undersøger desuden videoen og har heller ikke kunnet sige noget nærmere.

Videoen med de fire mænd er blevet lagt op af en anonym bruger på Twitter. Twitter-kontoen blev oprettet i mandags - samme dag som kvinderne blev dræbt.

Politiet ses arbejde på gerningsstedet for drabene. Foto: - Vis mere Politiet ses arbejde på gerningsstedet for drabene. Foto: -

Ifølge dansk TV2 har Twitter fjernet videoen igen.

Det var mandag, at den 24-årige danske Louisa Vesterager Jespersen og hendes norske veninde, 28-årige Maren Ueland, blev fundet dræbt ved deres telt i et populært vandreområde ikke langt fra landsbyen Imlil.

I efterforskningen af sagen indgår også en anden video, som muligvis viser drabet på den ene af de to kvinder. Men PET har endnu ikke kunnet bekræfte denne videos ægthed.

/ritzau/