Dobbeltdrabet på en dansk og norsk kvinde i Marokko efterforskes som en terrorsag, siger myndighederne.

Drabene på en dansk og en norsk kvinde i Marokko bliver efterforsket som en terrorsag.

Det meddelte de marokkanske myndigheder onsdag, og den melding kan få store konsekvenser for landet, mener Rasmus Boserup, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS).

- Det er helt katastrofalt.

- De marokkanske myndigheder ved godt, at det kommer til at koste dem mange, mange penge, job og udviklingspotentiale, fordi turismesektoren er en stor og vigtig sektor i Marokko.

- Og det er bare en virkelig dårlig nyhed for deres økonomi, for det her vil ramme dem.

Derfor mener Rasmus Boserup, at der må være stærke indicier på, at der er tale om terror, siden myndighederne kommer med den udmelding.

Han vurderer, at cirka ti procent af Marokkos økonomi kommer fra turisme.

- Det er skidt, og det rammer meget bredt i den marokkanske turismesektor, og det er jo selvfølgelig også derfor, at turister er et godt mål for terrorister, siger Rasmus Boserup.

Han mener dog, at landet kan afværge en krise, hvis dobbeltdrabet på danske Louisa Vesterager Jespersen og norske Maren Ueland bliver et engangstilfælde, og efterretningstjenesten hurtigt kan bekræfte, at den har pågrebet de ansvarlige.

- Hvis den kan det, så tror jeg, at økonomien i virkeligheden godt kan klare det. Vi har set Marokkos turistøkonomi klare lignende og i virkeligheden også større bump.

Han henviser blandt andet til bombesprængningen i Marrakesh i 2011, hvor 17 blev dræbt.

- Det havde ikke en nævneværdig ødelæggende effekt for økonomien på sigt, siger Rasmus Boserup.

De to kvinder blev mandag fundet dræbt ved deres telt cirka syv kilometer fra landsbyen Imlil, der ligger omkring 70 kilometer syd for Marrakesh.

Der var tegn på vold fra et skarpt instrument på kvindernes hals.

De anholdte er mistænkt for at tilhøre en ekstrem islamisk gruppe.

Politiets Efterretningstjeneste (PET) bekræftede onsdag aften, at der på internettet har floreret en video, som angiveligt viser drabet på en af de to dræbte kvinder.

/ritzau/