Det længe ventede retsopgør i Marokko mod de fire gerningsmænd samt 20 andre mænd, som har relation til dobbeltdrabene på danske Louisa Vesterager Jespersen, 24, og norske Maren Ueland, 28, skulle begynde i dag ved middagstid.

Men retten i Salé, hvor de i alt 24 mænd skal stå til regnskab for deres gerninger, har netop udsat sagens begyndelse til den 16. maj.

Årsagen til udsættelsen er, at det ikke har været muligt at finde forsvarere til alle de tiltalte. Og ifølge marokkansk lov har alle tiltalte ret til at være repræsenteret og flankeret af en forsvarer.

Louisa Vesterager Jespersen fra Ikast og Maren Ueland fra den sydnorske by Bryne var sammen på deres livs rejse i Marokko, da de kort før jul i fjor brutalt blev angrebet, mens de lå og sov i deres telt, som de havde slået op på et plateau i 2.200 meters højde i Atlasbjergene på Toubkal, Nordafrikas højeste bjerg.

Video: Alex Luka Ladime Vis mere

De skændede lig af de to kvinder blev fundet henholdsvis i og uden for teltet den 17. december.

Begge var på den mest bestialske vis blevet dræbt med kniv.

Gerningsmændene formodes at være fire Islamisk Stat-støtter, som alle - ligesom de 20 andre relaterede i den forestående retssag - forinden var blevet radikaliseret og bekender sig til voldelig, islamisk ekstremisme.

Det frygtelige drab på en af kvinderne, angiveligt danske Louisa Vesterager Jespersen, blev filmet af terroristerne og kort efter lagt ud på flere sociale medier. Den afskyvækkende handling skete i Islamisk Stats navn.

Under efterforskningen stod det hurtigt klart, at hovedmændene i dagene op til terrorhandlingen havde stået frem på en ekstremistisk hjemmeside, hvor de er afbilledet med et IS-flag i baggrunden.

I videoen har alle fire lange skæg.

Da de blev anholdt efter drabene, var de alle barberede.

Et tegn på at de, som bekendende sig til islamisk ekstremisme, havde forberedt sig målrettet på, at de ville begå en terrorhandling, da voldelige salafister ifølge deres egen opfattelse ærer deres gud ved at være renvaskede og nybarberede, når de slår til.