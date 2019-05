Retsopgøret mod 24 mænd, som har direkte eller indirekte tilknytning til de bestialske terrordrab begået i december i Marokko på danske Louisa Vesterager Jespersen, 24, og hendes norske veninde Maren Ueland, 28, blev torsdag udsat til at begynde den 16. maj.

Årsagen er, at det ikke har været muligt at finde forsvarere til langt hovedparten af de mange tiltalte.

Ifølge marokkansk lov har alle anklagede ret til at være repræsenteret og flankeret af en forsvarer.

Men da de tiltalte torsdag blev kaldt frem foran retsformanden tre og tre ad gangen, måtte langt de fleste svare afkræftende på dommerens spørgsmål, om de havde en forsvarer.

Og det er der en helt særlig grund til: De tre eller fire hovedmistænkte - og måske flere andre - risikerer dødsstraf.

Ikke kun i Danmark og Norge har knivdrabene på de to unge skandinaviske studerende udløst forfærdelse og sorg.

I Marokko tager langt de fleste også kraftig afstand til Islamisk Stat-sympatisørerne og deres frygtelige handlinger.

Så meget at det endnu ikke er lykkes for størstedelen af dem at finde en forsvarer, som er villig til at tage deres sag.

De hovedmistænkte IS-ekstremister (fra venstre) Rachid Afatti, Ouziad Younes og Ejjoud Abdessamad risikerer dødsstraf i retssagen mod dem. De blev anholdt i Marrakech tre døgn efter de bestialske knivdrab på Louisa Vesterager Jespersen og Maren Ueland.

»Flere af advokaterne, som er blevet kontaktet, har ikke ønsket at forsvare de terrortiltalte. Frem til retten sættes på ny vil de advokater, der nu bliver udpeget, blive tvunget til at være forsvarere. I Marokko er det obligatorisk at have en forsvarer,« forklarer advokat Chawki Ajand til Stavanger Aftenblad, som torsdag var til stede i retssalen i byen Salé uden for hovedstaden Rabat.

Chawki Ajand er endnu ikke selv blevet tilknyttet som forsvarer. Men han afviser ikke, at han kan blive det.

»Jeg er ikke part i sagen. Ikke foreløbig i al fald. Lige nu er jeg her af ren nysgerrighed,« lød det fra den marokkanske advokat.

En anden advokat, Saskia Ditisheim, oplyser til det norske medie, at hun er forsvarer for en schweizisk statsborger blandt de tiltalte. Alligevel har hun endnu ikke haft mulighed for at møde sin klient, der ligesom de øvrige 23 tiltalte sidder varetægtsfængslet i en sikret afdeling bag ved selve retsbygningen i Salé.

»Uden bistand fra en advokat risikerer de tiltalte dødsstraf i den her sag. Det er jeg helt sikker på,« siger hun.

Når den stærkt eksponerede retssag bliver holdt i byen Salé, skyldes det, at man her har specialiseret sig i retsopgør, som handler om terrorhandlinger.

Louisa Vesterager Jespersen fra Ikast og Maren Ueland fra sydnorske Bryne var sammen på deres livs vandreeventyr, da de blev ofre for muslimske ekstremisters dødelige knivangreb.

Kvinderne lå og sov i deres telt, som de havde slået op i Atlasbjergene på et plateau i 2.200 meters højde på Toubkal, Nordafrikas højeste bjerg, da de tidligt om morgenen den 17. december blev overfaldet.

24-årige Louisa Vesterager Jespersen fra Ikast og 28-årige Maren Ueland fra Bryne i Norge blev fundet knivdræbt ved deres telt i Atlasbjergene den 17. december.

Et af de bestialske knivdrab, der blev begået inde i teltet på den ene af kvinderne, angiveligt Louisa Vesterager Jespersen, blev filmet af en af terroristerne og efterfølgende spredt verden rundt via sociale medier samt Islamisk Stat-relaterede hjemmesider.

De tre hovedmænd, som var på Toubkal-bjerget, blev anholdt tre døgn senere, da de var passagerer i en bus, der netop var afgået fra busstationen i Marrakech i retning mod turistmagneten Agadir. De havde flere skarpslebne knive på sig - herunder gerningsvåbnet, som stadig var plettet af blod.

Retssagen mod de i alt 24 tiltalte ventes at vare halvanden måned.

Marokko er et af de lande, hvis straffelov giver mulighed for dødsstraf. Der er de senere år blevet afsagt flere dødsdomme ved domfældelse. Der er dog ikke blevet effektueret dødsstraf i Marokko siden 1994.