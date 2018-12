En talsmand fra den marokkanske regering fordømmer drabene på danske Louisa Vesterager Jespersen og norske Maren Uelande.

I den første officielle udtalelse siger Mustapha El Khalfi ifølge marokkanske medier, at »alle marokkanere fordømmer denne kriminelle terrorhandling«.

24-årige Louisa Vesterager Jespersen og 28-årige Maren Uelande blev fundet dræbt mandag på bjerget Toubkal nær byen Imlil i det sydlige Marokko.

Mustapha El Khalfi siger, at der ikke tidligere er sket noget lignende i regionen og slår fast, at drabene er »fremmede for marokkanske værdier og traditioner«.

Norske Maren Uelande (t.v.) og Louisa Vesterager Jespersen (t.h) Vis mere Norske Maren Uelande (t.v.) og Louisa Vesterager Jespersen (t.h)

Han kalder angrebet for »en knivstik i vores ryg.«

Toubkal er nordafrikas højeste bjerg og lidt af et tilløbsstykke for rejsende som Louisa Vesterager Jespersen og Maren Uelande.

Drabene kan derfor have en yderst skadelig effekt på Marokkos turisme.

Talspersonen siger, at Marokko i løbet af det sidste år har optrevlet 20 celler af radikaliserede personer, som nu er beskyldt for at planlægge terrorisme.

Politiet ses arbejde på gerningsstedet for drabene. Foto: - Vis mere Politiet ses arbejde på gerningsstedet for drabene. Foto: -

Han roste politiet for hurtigt at anholde de mistænkte for drabet på de to skandinaver.

En person blev anholdt dagen efter drabene, mens tre andre blev anholdt torsdag morgen.

El Khalfi bekræftede, at de mistænkte har tilknytning til en radikaliseret gruppe, men havde ingen information om, hvorvidt gruppen har haft kontakt til IS eller andre internationale terrorbevægelser.

En video der har cirkuleret på internettet viser det, der muligvis er drabet på den ene af kvinderne. PET og Rigspolitiet undersøger nu videoens ægthed.

Mustapha El Khalfi opfordrede marokkanerne til ikke at dele videoen.