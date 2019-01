»Der er sprunget noget fyrværkeri i hovedet på jeres søn!«

Maria Brumvig kunne ikke tro, hvad hun hørte i telefonen, da hun nytårsaften lidt efter klokken 22 sad og spiste middag med sin mand og en gruppe venner.

En time forinden var hendes 15-årige søn Markus gået ud med en ven for at kigge på fyrværkeri i nabolaget, og nu sad han med blod i ansigtet hos en fremmed familie.

Det var første gang, at Markus fik lov til at kigge på fyrværkeri på egen hånd, og Maria Brumvig fortæller, at hun ikke var den mindste smule bekymret, da hun sendte sin søn afsted lidt før klokken ni samme aften:

Markus fik sår i ansigtet og brændte øjenbryn, øjenvipper og hår i ulykken. Derudover har han fået ridser i øjnene, men lægerne siger, at det vil hele af sig selv. Foto: Privat Vis mere Markus fik sår i ansigtet og brændte øjenbryn, øjenvipper og hår i ulykken. Derudover har han fået ridser i øjnene, men lægerne siger, at det vil hele af sig selv. Foto: Privat

»Drengene havde spurgt, om de måtte gå en tur i nabolaget og se på fyrværkeri. De sagde, at de ikke selv ville skyde noget af, og de havde sikkerhedsbriller på, så jeg var tryg, da de gik,« siger Maria Brumvig.

Nytårsfesten, hvor 18 børn og voksne deltog, foregik i Maria Brumvigs hus i Odense, og efter teenagedrengene var gået, hyggede selskabet sig fortsat med god mad og underholdning.

Men på et splitsekund blev den festlige aften forvandlet til et sandt mareridt:

»Lige pludselig ringer min telefon fra et ukendt nummer, og en fremmed mand spørger, om jeg er Markus' mor. Jeg kan næsten ikke stå på mine ben, da han fortæller mig, hvad der er sket. Jeg troede, at han havde mistet både øjne og fingre.«

Mandag aften eksploderede et stykke fyrværkeri lige ved Markus ansigt. I dag siger han, at han aldrig vil tæt på fyrværkeri igen. Selvom han slap med mindre fysiske skader, fortæller hans mor, at han stadig er meget påvirket af ulykken mentalt. Foto: Privat Vis mere Mandag aften eksploderede et stykke fyrværkeri lige ved Markus ansigt. I dag siger han, at han aldrig vil tæt på fyrværkeri igen. Selvom han slap med mindre fysiske skader, fortæller hans mor, at han stadig er meget påvirket af ulykken mentalt. Foto: Privat

Markus og to af hans venner havde fundet et rundt stykke fyrværkeri på gaden, hvor vægen stadig var intakt, og drengene forsøgte derfor at tænde krudtet.

»Markus tager det bombelignende stykke fyrværkeri og holder den fladt i hånden, og så eksploderer det,« forklarer Maria Brumvig, som har fået gengivet ulykken af sin søn.

Sikkerhedsbrillerne havde Markus lagt i lommen.

Chokerede og bange hjalp Markus' venner ham hen til det nærmeste hus, hvor de bankede på døren hos en mand, der holdt nytår med sin lille datter.

Maria Brumvig fra Odense fortæller, at hun aldrig vil glemme det øjeblik, hvor hun blev ringet op og fik at vide, at hendes søn havde været i en fyrværkeriulykke. Hun frygtede, at han havde mistet både synet og fingrene, men heldigvis slap han med mindre midlertidige skader. Foto: Kirsten Mengel Vis mere Maria Brumvig fra Odense fortæller, at hun aldrig vil glemme det øjeblik, hvor hun blev ringet op og fik at vide, at hendes søn havde været i en fyrværkeriulykke. Hun frygtede, at han havde mistet både synet og fingrene, men heldigvis slap han med mindre midlertidige skader. Foto: Kirsten Mengel

Han inviterede dem indenfor og ringede til Maria Brumvig.

Ulykken var sket bare en kilometer væk fra nytårsfesten i hjemmet, og Maria Brumvigs mand var allerede på vej ud i bilen, da opkaldet var slut. Markus blev derefter kørt direkte til skadestuen på Odense Universitetshospital.

Hans hår var brændt både foran og bagved, og øjenvipperne og øjenbrynet ligeså, og han havde blodvabler på hænderne. Men fingre og øjne var intakte, og lægerne sagde, at de sjældent så patienter, der var sluppet så heldigt som Markus.

»Han har fået ridser på hornhinden, men det bliver ikke permanent. De siger, at han må have lukket øjnene på det helt rigtige tidspunkt.«

Markus greb om fyrværkeriet, da det sprang. Lægerne siger derfor, at han er utrolig heldig, at han ikke mistede sine fingre. Han har dog flere smertefulde blodvabler efter ulykken. Foto: Privat Vis mere Markus greb om fyrværkeriet, da det sprang. Lægerne siger derfor, at han er utrolig heldig, at han ikke mistede sine fingre. Han har dog flere smertefulde blodvabler efter ulykken. Foto: Privat

Men Markus er i dag stadig chokeret og flov over ulykken.

»Han vidste jo godt, at han ikke skulle gøre det. Vi har, som så mange andre forældre, fortalt skrækhistorier og vist videoer af, hvor farligt fyrværkeri kan være, men når man er 15 år, tænker man ‘det sker jo ikke for mig’.«

Derfor mener Maria Brumvig, at det er vigtigt at stå frem med historier som denne, da de unge bedre kan relatere til konkrete, personlige oplevelser.

»Vi føler, at vi har gjort alt for at forhindre en ulykke som denne, bortset fra at forbyde ham at gå ud nytårsaften - og man må jo stole på dem. Så husk at tale med jeres børn om de her ting. Det er den bedste måde at forhindre flere ulykker.«