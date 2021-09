Torsdag aften måtte brandvæsnet rykke ud til en noget atypisk begivenhed.

En flok unge mennesker omkring Brovst kørte torsdag et markræs i deres biler, som udvikle sig noget kun dramatisk.

Markræsset endte med at antænde den tørre mark med stubbe, og brandvæsnet måtte tilkaldes for at slukke en brand på stedet. Det oplyser Karsten Højrup Kristensen, vagtchef ved Nordjyllands Politi.

Det var formentligt en kombination af en tørk mark, varmen fra bilernes udstødning og bremser og vindforhold, som udløste branden.

Der er tale om en gruppe unge mennesker, hvis alder er ukendt.

Ingen er kommet til skade, og branden er under kontrol nu.

Nordjyllands Politi oplyser, at det ikke er en sag for dem, da markræsset foregik på privat grund.