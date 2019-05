En mand er fredag eftermiddag fundet blødende og bevidstløs på et offentligt toilet i Herning.

Midt- og Vestjyllands Politi betegner det som et 'mistænkeligt forhold.'

Hvad der nøjagtig er sket, ved politiet endnu ikke. Derfor er de ved at foretage undersøgelser på stedet.

I den forbindelse har de afspærret området, hvor manden er fundet - nemlig Markedspladsen omkring Møllegrillen i Herning.

Kort efter klokken 18.00 oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter, at den tilskadekomne er identificeret som en 50-årig mand fra Herningområdet.

Hans tilstand er kritisk, og han er derfor blevet overført til hospitalet i Aarhus.

Midt- og Vestjyllands Politi oplyser, at der kan have været tale om et røveri eller lignende forhold.

De foretager stadig undersøgelser på stedet, som derfor fortsat er spærret.

Opdateres....