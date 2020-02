Det var ulovligt, at en onlineportal for forbrugslån målrettede reklamer til mænd med interesse for spil.

Firmaet bag en onlineportal for forbrugslån overtrådte reglerne, da det sidste år målrettede sine reklamer på Facebook til mænd med interesse for spil.

Det skriver Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse.

Det er første gang, at Forbrugerombudsmanden har fundet målrettet markedsføring på Facebook ulovlig.

Sagen begyndte, da en person klagede over en reklame for låneportalen med navnet Favoritlån.

Klageren havde på sin Facebook-profil klikket på banneret "hvorfor ser jeg denne annonce?".

Her kunne han se, at den var målrettet til ham, blandt andet fordi " Favoritlån gerne vil nå ud til personer, som er interesserede i onlinespil. Dette er baseret på din aktivitet på Facebook ..."

Firmaet bag portalen, Sky Connect ApS, har ifølge Forbrugerombudsmanden oplyst, at man ønskede at målrette sine reklamer til mænd mellem 28 og 45 år, der blandt andet interesserer sig for onlinespil.

Men Forbrugerombudsmanden vurderer, at det strider imod god skik at markedsføre lån til brug for finansiering af hasardspil.

- Jo mere viden virksomhederne har om de forbrugere, som de målretter deres reklamer mod, desto større krav stiller markedsføringsloven til, at virksomhederne ikke markedsfører sig i strid med almene samfundshensyn, som social ansvarlighed og etisk adfærd, siger forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen i pressemeddelelsen.

- Hvis en virksomhed målretter sin markedsføring af lån til hasardspillere, er det efter min opfattelse i strid med god markedsføringsskik, fordi det er i strid med almene samfundshensyn, siger hun.

/ritzau/