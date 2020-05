Rigspolitiet har noteret et fald på 60 procent i antal anmeldelser om seksuelle overgreb begået mod børn.

Der er under coronaudbruddet sket et markant fald i antallet af anmeldelser om seksuelle overgreb begået mod børn.

Det viser tal fra Rigspolitiet ifølge DR.

Samlet var der 60 procent færre anmeldelser om overgreb på børn i marts og april sammenlignet med samme periode sidste år.

Udviklingen hænger formentlig sammen med, at skoler og daginstitutioner har været lukket i en periode under coronaudbruddet.

Og pædagoger og lærere spiller normal en central rolle, når det handler om at anmelde mulige seksuelle overgreb begået mod børn.

Det fortæller Søren Enevoldsen, der er vicepolitiinspektør ved Nationalt Efterforskningscenter.

- Det er oftest myndighedspersonerne i institutioner og skoler, som anmelder de her ting, siger han til DR.

- De har den daglige kontakt med børnene, hvor de finder ud af det, hvis børn reagerer lidt anderledes på nogle ting, eller der er et eller andet, der ikke er helt rigtigt her, fortsætter Søren Enevoldsen.

Samme opfattelse har man hos Red Barnet, skriver DR.

Faldet i anmeldelser menes altså ikke - hos politiet og Red Barnet - at være udtryk for, at der reelt er færre børn end normalt, der udsættes for overgreb.

/ritzau/