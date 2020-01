Blot ni personer er blevet behandlet for øjenskader efter nytårsfyrværkeri. Kun to betragtes som alvorlige.

Antallet af øjenskader, der er blevet behandlet på øjenklinikker på landets sygehuse nytårsnat, ligger langt under niveauet sidste år.

Således er blot ni personer kommet så alvorligt til skade efter nærkontakt med fyrværkeri, at de har været en tur på hospitalet.

Det oplyser overlæge Jørgen Villumsen, der er overlæge på Øjenklinikken på Rigshospitalet i Glostrup.

- Tallene er lavere, end de har været længe. De sidste fire år har de ligget klart højere, og nu ligger de på et niveau, som man så i starten af 00'erne, siger Jørgen Villumsen.

Sidste år blev 22 personer behandlet for øjenskader, mens der året forinden blev registreret 28 behandlingskrævende øjenskader.

- Det glædelige er, at der kun er to alvorlige øjenskader. Det vil sige, at de har en synstruende tilstand. Resten kommer sig sandsynligvis helt uden mén, siger Jørgen Villumsen.

