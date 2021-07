Vreden bag rattet var tydelig, da Mark kørte på Motorring 3 den 12. februar 2021.

Han ser en bagvedkørende Mercedes komme susende i ydersporet. Mark vælger at blinke med forlygterne for at advare de andre bilister om, at der kommer en med meget fart.

»Han kører på den gode side af 150 kilometer i timen, så jeg blinker til de forankørende for at sige, at der er fare på færde,« siger han til B.T.

Mark har valgt ikke at stå frem med efternavn, da den omtalte bilist efterfølgende jagter ham over en længere distance på motorvejen. Det kommer så vidt, at den truende bilist får fanget Mark og træder ud af sin bil.

Men før vi når så langt, skal vredesudbruddet forklares.

Vanvidsbilisten ser nemlig, at Mark blinker med forlygterne, og tager det som en provokation.

Den fartglade bilist vælger at straffe Mark ved at køre ind foran og lave et såkaldt 'brake-check', hvor man laver en katastrofeopbremsning og tvinger den bagvedkørende til at undvige.

Antal vanvidsbilister og nationalitet B.T. kunne 25. juni fortælle, at der mellem 31. marts 2021 til 13. juni er blevet konfiskeret 237 biler som følge af den nye lovgivning om vanvidsbilisme. Det betyder, at man i gennemsnit har beslagt over tre biler om dagen, siden loven trådte i kraft. På baggrund af et §20-spørgsmål kunne B.T. desuden fortæller, at 54 ud af de 237 fartgale bilister ikke har dansk statsborgerskab. Det udgør næsten 25 procent. Christian Berthelsen, politiassistent i Nationalt Færdselscenter i Rigspolitiet, fortæller, hvad ordensmagten ved om vanvidsbilisterne: Otte personer har bopæl i udlandet og betegnes som turister

To er fra Grønland

Én er asylansøger

Én udlænding har haft ulovligt ophold i Danmark

Og så er der 42 personer, der er bosat i Danmark, men som ikke har dansk statsborgerskab. Der er endnu ikke klarhed over deres nationalitet, men arbejdet med at få denne vished er i gang, lyder det.

»Det kan blive til en kæmpe trafikulykke – det eneste, jeg kan gøre, er at trække til højre i nødsporet, ellers knalder de andre op i mig.«

»Der tænker jeg: 'Du kan bare komme an.' Jeg bremser og rykker bag om ham og op foran, hvor jeg simpelthen prøver at komme væk,« lyder det fra Mark, der stadig kan blive vred, når han tænker på episoden.

For den er langtfra slut.

Vanvidsbilisten formår nemlig at komme op foran igen, hvor han angriber med hårde opbremsninger.

»Han er lige ved at ramme et skilt ved frakørslen, og der tænker jeg, at jeg endelig er kommet af med ham,« fortæller Mark.

Han var rolig under opbremsningerne, da han i sin fritid kører racerbil som hobby. Det er en erfaring, han var glad for at kunne trække på i situationen.

Men erfaringen bag et rat hjalp ikke i næste del af jagten. Om det er en hasarderet U-vending eller en tung fod på speederen vides ikke, men vanvidsbilisten formår at finde Mark igen og komme ind foran ham.

Vanvidsbilisme: De nye regler Fra 31. marts trådte en ny lovpakke i kraft, der gør, at politiet kan beslaglægge køretøjer, der er brugt i særlig grove færdselsforseelser. En af følgende skal være opfyldt, hvis det juridisk skal betegnes som vanvidsbilisme: Kørsel med hastighedsoverskridelse på mere end 100 procent ved kørsel over 100 km/t.

Kørsel med en hastighed på 200 km/t. eller derover.

Spirituskørsel med en promille over 2,00.

Uagtsomt manddrab og legemsbeskadigelse under skærpende omstændigheder.

Særlig hensynsløs kørsel

Ved noget vejarbejde bliver Mark klemt inde, og den anden bilist træder ud af sin Mercedes og går hen til Mark, hvor han ifølge Mark åbner døren og river i selen.

»Han strammer min sele alt, hvad han kan. Der må jeg sige, at jeg bliver bange. Og jeg ser det også som et overfald, da han træder ud af bilen og gør det fysisk på den måde,« siger Mark.

Heldigvis er trafikken så tæt, at vanvidsbilisten er nødt til at gå tilbage til sit køretøj, før der udbryder regulært håndgemæng.

Mark får endelig rystet sin forfølger af ved at dreje af motorvejen. Han melder det til politiet efterfølgende.

»En ung mand af anden etnisk herkomst kører forbi mit kontor, og jeg når lige at tænke: 'Åh nej, det er en af hans venner.' Men det viser sig, at han har set optrinet og fortæller, at han vil vidne på mine vegne, hvis der kommer en retssag.«

Mark er ærgerlig over, at politiet ikke efterforsker kontroversen som et overfald. De er dog ifølge Mark i gang med at efterforske færdselsovertrædelserne, man kan se i videoen.

»Jeg synes, det er et overfald. Og jeg er også rystet i en time efter episoden. Han burde overhovedet ikke have kørekort, når han sætter andres liv i fare.«

B.T. kontaktede Københavns Vestegns Politi for en kommentar på historien, men den har ikke været muligt at indhente.

Samtidig kommer Mark med en opfordring til politikerne – og den handler ikke om at sende folk i fængsel.

»Nu tror jeg ikke lige, ham her kører ræs i sin fritid, men jeg mener, at politikerne burde sørge for, at de unge mennesker kan komme ud og køre striberæs og den slags. Jeg tror, at det hjælper, hvis man har et afløb. Jeg kører selv som en gammel dame, fordi jeg kan køre hurtigt på en bane i min fritid,« afslutter han til B.T.