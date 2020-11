Lørdag skete det, som absolut ikke må ske på Kragerup Go High-banen ved Kragerup Gods i Ruds Vedby på Sydvestsjælland.

For Kragerup Gods er kendt for sine trætoppe, hvor man kan klatre, og det seneste tiltag Go High Extreme, har et fald på 16 meter. Her er det meningen, at man efter 3 meters frit fald, bliver bremset langsomt ned, inden man ender på jorden. Det var dog ikke tilfældet for 28-årige Marie-Louise Angelo Frederiksen, som røg alle 16 meter ned, uden at få den nødvendige opbremsning.

»Jeg er en far, det er meget ked af det. Jeg var der ikke selv, men jeg får bare at vide, at min datter er på vej til Odenses Universitetshospital efter en ulykke,« forklarer Kim Angelo Frederiksen, der er far til Marie-Louise Angelo Frederiksen.

»Min datter og hendes veninde var klatret op i Go High Extreme, og det er ikke første gang, hun er oppe i den.«

Her ses netop den omtalte Go High Extreme, hvor ulykken fandt sted. FOTO: Kragerup Gods hjemmeside

Marie-Louises veninde har fortalt Kim Angelo Frederiksen, at Marie-Louise når op i de 16 meters højde. Her skal hun falde tre meter, hvorefter hun så skal bremse stille og roligt ned for at komme ned til jorden. Hun hægter sig på en snor, og slipper sikringen i træet, så hun kan komme ud over platformen.

»Hun skal så bremses af den her mekaniske bremse - det sker ikke. Hun falder frit fald i 16 meter. Veninden siger, at der lød et smæld og hun fortsætter i høj fart ned mod jorden. Hun skriger hele vejen ned og rammer jorden, og så er der stille,« fortæller en bevæget Kim Angelo Frederiksen.

Efter faldet er hun ved bevidsthed, men det viser sig, at hun har et knust bækken, et brækket brystben, flere brækkede ribben, en brækket ryghvirvel, et par lændehvirvler, hvor spidsen er knækket af og en knust fod.

»Mandag skulle hun på operationsbordet klokken 11.00 og operationen ville komme til at vare minimum seks timer på Odense Universitetshospital. Her ville de se, om der var flere skader end først antaget,« siger en håbefuld Kim Frederiksen, der håber, at det ikke er så alvorligt.

Kim Frederiksen venter på svar fra sin datters operation. PRIVATFOTO: Kim Frederiksens Facebook

For hotelchef og ansvarlig for Kragerup Gods Go High Dennis Dahl er man stadig i tvivl om, hvad der egentlig skete.

»Det er helt forfærdeligt, hvad der er sket. Hele dagen har der været nogen, der har sprunget derfra. Vi afventer stadigvæk hendes udsagn, om hvad der skete, så vi kan kigge på Go High Extreme igen. Vi kan se på udstyret, at det umiddelbart ikke fejler noget. Vi har eksisteret i 11 år, og jeg har aldrig oplevet noget lignende,« siger Dennis Dahl til B.T. og han forsikrer om, at parken gør sit bedste, for at sørge for, at sikkerheden er i top.

»Vores instruktører skal på uddannelse, inden de kan være en del af parken, og give instrukser til gæsterne. Vi tester vores udstyr ofte og instruktørerne holder 45 minutters instruktion for gæsterne, inden de kan komme ud på egen hånd. Det er noget vi altid gør.«

I skrivende stund afventer familien Frederiksen svar på deres datters operation, som efter 7,5 time på operationsbordet ligger til opvågning.