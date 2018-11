Arresten slukker lyset og lukker dørene den 9. november, og det betyder, at politiet skal køre over 100 km, når en kriminel skal varetægtsfængsles.

»Med Nakskov og Maribos lukning tømmer man en hel landsdel for arresthuse. Politiet kommer til at køre langt fremover, for der er ikke plads i Storstrøm Fængsel til flere varetægtsfængslede.«

Det skriver fængselsforbundet i en pressemeddelelse.

Politiet på Lolland og Falster skal nemlig køre helt til Ringsted, når en anholdt skal ind og spjælde, eller en varetægtsfængslet venter på at få sin dom.

Storstrøm Fængsel åbnede den 27. september, 2017. Det har plads til 250 indsatte og er det næststørste lukkede fængsel i Danmark. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Storstrøm Fængsel åbnede den 27. september, 2017. Det har plads til 250 indsatte og er det næststørste lukkede fængsel i Danmark. Foto: Mads Claus Rasmussen

Fængselsforbundet har oplyst, at et åbent fængsel og fem arresthuse skulle lægges i dvale, mens tre andre arresthuse ville lukke permanent. Det skrev skrev Fængselsforbundet i juni.

Selv om Maribo Arrest kun skal lægges i dvale, så ligger det i kortene, at det gamle hus ikke kommer i brug igen.

Lukningen af de mange arresthuse sker, fordi kriminaliteten i Danmark har været faldende i flere år, og flere arresthuse står tomme.

Det er for Fængselsforbundets tillidsrepræsentant, Jan Lytzen, uforståeligt, hvorfor man vælger at lukke et velfungerende arresthus.

På kortet ses ruten fra Maribo Arrest til den nærmeste arrest, som ligger i Ringsted - over 100 km væk. Foto: Screenshot Vis mere På kortet ses ruten fra Maribo Arrest til den nærmeste arrest, som ligger i Ringsted - over 100 km væk. Foto: Screenshot

Maribo Arrest har spillet en vigtig rolle for grænsepolitiet på Lolland, og det vil nu tage minimum to timer ekstra, når en forbryder skal køres til en arrest fra Lolland.

De indsatte fra Maribo bliver den 5. november flyttet til Storstrøm Fængsel på Falster, men Jan Lytzen mener, det er en forkert måde at bruge det ny fængsel på.

»Kriminalforsorgen mangler plads til gråzonefangerne. Dem kunne man flytte til Storstrøm, så hverdagen blev lettet for vores kollegaer i resten af landet, i stedet for at bruge fængslet som arresthus,« siger han.

Maribo Arresthus åbnede gitrene i 1865 og har huset alle slags forbrydere. I 1800-tallet blev huset brugt som tvangsarbejds- og dåreanstalt. Arresten har især været god til at håndtere de skæve eksistenser. De fleste medarbejdere flytter med fangerne til Storstrøm fængsel, hvor de kommer til at være i en mini-Maribo afdeling.