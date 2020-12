»Kunne man have forudset noget, eller var der nogen faresignaler, som vi overså?«

Spørgsmålene trænger sig på hos Niels From, når han skal forsøge at sætte ord på den situation, som han og resten af Maria From Jakobsens familie i øjeblikket står i.

»Der er ingen tvivl om, at vi alle har siddet og forsøgt at få det her til at give mening, for det her har været fuldstændig uventet. Vi sidder jo og tænker, om der var noget mærkeligt ved Thomas' opførsel, men hvis vi havde kunnet se noget, så havde vi jo grebet ind,« siger Niels From, der er gift med Maria From Jakobsens søster.

Det kom med andre ord som lyn fra en klar himmel for familien, da Maria From Jakobsen pludselig forsvandt 26. oktober i år. I første omgang hed det sig, at hun var gået hjemmefra i stærkt nedtrykt tilstand, men som tiden gik, begyndte politiets søgelys så småt at pege i en anden retning.

Godt to uger efter Maria From Jakobsen forsvandt, blev hendes ægtemand og far til hendes to børn, præsten Thomas Gotthard, sigtet for at have dræbt hende. Han nægter sig skyldig.

»Det var jo også helt uventet. Han fortalte jo den her historie om, at hun havde været nedtrykt. Det har vi ikke kunnet få bekræftet på anden vis. Ingen af dem, som Maria har snakket med, har kunnet bekræfte, at hun skulle have været nedtrykt,« siger Niels From.

»Og i den mellemliggende periode, fra Maria forsvinder, til Thomas bliver anholdt, der har vi heller ikke nogen mistanke om, at det forholder sig, som det muligvis gør,« siger han videre.

Set i bagklogskabens klare lys er der imidlertid én hændelse, som Niels From har studset over.

Maria From Jakobsen. Foto: Privatfoto Vis mere Maria From Jakobsen. Foto: Privatfoto

Mens Maria From Jakobsen fortsat 'blot' var en bortgået person, var Niels From forbi ægteparrets hus på Nialsvej i Frederikssund.

»Min datter ville gerne ind og hilse på deres børn, men det måtte hun ikke. Thomas stiller sig i vejen i døren, så hun ikke kan komme ind, og det er noget, som jeg har studset over siden. Det virker lidt mistænkeligt,« fortæller han.

Thomas Gotthard nægter sig skyldig i drabet, og som Niels From rigtig nok bemærker, så er han ikke skyldig, før og ikke mindst hvis han ender med at blive dømt for det.

»Men det billede, som vi har af sagen, så kan vi ikke se andet, end at han går og skjuler noget, og det, han skjuler, er noget, han kan blive dømt for. Det er nærliggende, at det er ham, som har slået Maria ihjel og skaffet hende af vejen,« siger han.

Indsamling til børnene

Niels From og resten af Maria From Jakobsens familie har oprettet en indsamling til fordel for den 43-årige kvindes to børn på 8 og 10 år. Indsamlingen har til formål at hjælpe familien med at afholde udgifter til tøj, psykologer, advokater samt betaling af dagtilbud, da der ikke længere er indtægter fra Maria og Thomas Gotthard.

»Det er gået over al forventning. Vi har ikke sat os nogen mål fra starten, men det er væltet ind med donationer, og det er vi meget taknemmelige for,« siger Niels From.

Ifølge familien har Frederikssund Kommune 'mildest talt ikke haft travlt med at bidrage økonomisk til varetagelsen af børnenes tarv', men det er en kritik, som man afviser hos Frederikssund Kommune. De oplyser i en pressemeddelelse, at de gør, hvad de kan for at hjælpe børnene, inden for lovens rammer.

Foruden indsamlingen har familien også udlovet en dusør på 10.000 kroner til den, der kommer med informationer, som kan føre politiet på sporet af Maria From Jakobsen.