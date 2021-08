Familien til Maria From Jakobsen er efter omstændighederne lettede over, at man nu endelig har fået afsluttet den brutale drabssag.

Det fortæller hendes svoger, Niels From, til B.T.

»Efter omstændighederne er vi glade for, at der nu er sat et punktum i sagen,« siger svogeren til B.T.

Han var sammen med resten af Maria From Jakobsens familie mødt op ved Retten i Hillerød tirsdag, hvor den nu tidligere præst Thomas Gotthard tilstod at have dræbt sin hustru og efterfølgende forsøgt at skaffe sig af med liget.

Han blev idømt 15 års fængsel.

Undervejs i sagen kom det blandt andet frem, at Thomas Gotthard havde slået Maria From Jakobsen ihjel mandag 26. oktober ved først at have slået hende i hovedet med en sten, hvorefter han lukkede af for hendes luftveje ved at holde for mund og næse.

Han holdt hende samtidig for øjnene, fordi han ikke ville konfronteres med det, han var i gang med at gøre, har han selv forklaret.

Efterfølgende forsøgte han at skaffe sig af med liget ved første at putte hende ned i en stor blå fodertønder, hvor han hældte saltsyre og kaustisk soda over hendes krop.

De detaljer var hård kost for flere af de tilstedeværende i retten, og flere familiemedlemmer til Maria From Jakobsen brød ud i gråd undervejs.

Det kom videre frem, at Thomas Gotthard havde nøje planlagt drabet på hustruen, efter der havde været knas i deres forhold. Allerede en uge inden drabet begyndte han at indkøbe de remedier, som han ville anvende.

Ligesom han også lavede en slags to do-liste over, hvordan han ville gøre. Stenen, han dræbte hende med, fandt han i parrets have dagen før, han slog hende ihjel.

Maria From Jakobsen efterlader sig to børn, som familien nu har oprettet en indsamling til. Med indsamlingen håber de, at kunne dække udgifter til eventuelle psykologer og advokater, som ikke dækkes på anden vis, oplyser de.