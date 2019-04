Hvad der skulle have været en hyggelig aften i Odenses natteliv, endte i stedet med anholdelse og overnatning i detentionen for 53-årige Marianne Hansen.

Og da anholdelsen har givet hende smerter i højre arm, har hun nu via sin advokat klaget til Den Uafhængige Politiklagemyndighed over behandlingen fra Fyns Politi.

»Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at nogen i politiet opfører sig sådan,« siger Marianne Hansen.

»Jeg kan dårligt passe mit arbejde, og jeg kan dårligt nok køre bil, tage tøj på eller lægge makeup,« fortæller hun.

Baggrunden for klagen begynder lørdag nat.

Sammen med sin søn, hans kæreste samt Marianne Hansens niece er den 53-årige ude for at fortsætte fejringen af både sin egen og sønnens fødselsdage.

Marianne Hansen bor i Falsterbo syd for Malmø, men er denne weekend på familiebesøg i Odense.

Fødselsdagsfejringen begynder dog sin gevaldige nedtur, da de fire midt på natten besøger Cafe Kræz centralt i byen.

Marianne Hansen har klaget over brutal adfærd fra en politibetjent. Vis mere Marianne Hansen har klaget over brutal adfærd fra en politibetjent.

Her bestiller Marianne Hansen en flaske hvidvin til selskabet. Ifølge hende selv sker det omkring klokken 3.20.

Men da lyset kort efter tændes, og de fire bliver bedt om at forlade lokalet, insisterer hun på at få lov til at drikke ud. Herfra eskalerer situationen.

Tre gange inden for få minutter bliver de fire bedt om at gå. Men Marianne Hansen står fast på, at de fire skal have lov til at drikke ud.

Cafeen lukker officielt først klokken 4, og i baren burde de i øvrigt have gjort opmærksom på, at lukketid var nært forestående, da hun købte flasken med vin, mener Marianne Hansen.

Et tilbud om at få fire plastkrus afviser hun.

»Jeg går ikke og drikker af plastikkrus på gaden. Jeg siger, at vi drikker ud og nok skal gå inden klokken 4. Ellers skal vi have pengene tilbage,« siger hun.

Politiet er nu tilkaldt.

'Pludselig blev jeg uden varsel hevet op i højre arm af en helt ung betjent. Han flåede mig rundt,' skriver Marianne Hansen i et opslag på Facebook, der har fået stor opmærksomhed.

Blå mærker præger Marianne Hansens højre arm efter mødet med politiet. Vis mere Blå mærker præger Marianne Hansens højre arm efter mødet med politiet.

Hun uddyber over for B.T.

»Han trækker mig hele vejen gennem cafeen, og udenfor knalder han mig op mod en væg, vrider min arm helt op, giver mig håndjern på og siger, at jeg er anholdt.«

»Jeg siger, 'hvad fanden laver du, din fucking idiot?'«

På politistationen får Marianne Hansen at vide, at hun er anmeldt for ikke at ville forlade Cafe Kræz og sigtet for fornærmelig tiltale. Hun skal have sagt 'svin' til betjenten, får hun at vide. Men det passer ikke, bedyrer hun.

»Jeg har ikke sagt 'svin' til ham. Det er rigtigt, at jeg kaldte ham idiot, efter jeg var blevet anholdt.«

Advokat: Det er politivold

Efter en nat i detentionen tager hun næste aften til tjek på skadestuen i Malmø.

»De kan se, at mine knogler i armen har været trukket fra hinanden. Den ene knogle har ramt den anden, og på den måde er en flig revet af og har sat sig i leddet,« siger Marianne Hansen.

Ifølge hende får hun journaludskrift på fredag, der dokumenterer skadens omfang.

Uddrag af klagen B.T. har fået fremsendt klagen til Den Uafhængige Politiklagemyndighed. Marianne Hansens advokat mener ikke, at betingelserne for en anholdelse var til stede. 'Betingelserne for en anholdelse efter Rpl § 755 har ikke været til stede, dels som følge af at min klient ikke har nægtet at forlade førnævnte Café Kræz efter lukketid.' 'Politiet kan efter Rpl § 755 anholde en person, der med rimelig grund mistænkes for et strafbart forhold, der er undergivet offentlig påtale, såfremt anholdelse må anses for påkrævet for at forhindre yderligere strafbart forhold, for at sikre hans foreløbige tilstedeværelse eller for at hindre hans samkvem med andre, jfr. stk. 1. Anholdelsen har med andre ord været uhjemlet.' 'Samtidig må det lægges til grund, at behandlingen af min klient ikke har været varetaget med den fornødne skånsomhed, som Rpl ligeledes forudsætter.' Kilde: Uddrag af klage

Marianne Hansens advokat, Klaus Egewald, skriver i klagen til DUP, at der efter hans opfattelse er tale om politivold.

'Min klient har på ingen måder sat sig til modværge, men er derimod blevet udsat for hel unødvendig magtanvendelse, der ikke kan karakteriseres som andet end politivold, svarende til hvad der er strafbart efter straffelovens § 244 om simpel vold.’

Fyns Politi vil ikke kommentere sagen, da der grundet klagen er tale om en verserende sag.

Ejer af Cafe Kræz Torben Nielsen vil af samme årsager heller ikke kommentere Marianne Hansens oplevelse.

»Jeg kan ikke sige andet her og nu, end at jeg er virkelig ked af sagen, men at jeg ikke udtaler mig om den, før jeg ved præcis, hvad der er sket,« siger han.

Hvorfor forlod I ikke bare cafeen med de fire plastikkrus, så hele denne situation var undgået?

»Det har jeg også spurgt mig selv om. Men det skyldes, at jeg bliver talt så grimt til lige fra starten. Jeg havde lige betalt for vin, og havde de bare sagt, at vi lige fik 10 minutter til at drikke ud, så var det en anden sag. Men jeg fik i stedet en brovtende og respektløs behandling fra udsmideren,« siger Marianne Hansen.

Og hvad angår politibetjentens gebærden, så kunne han let have håndteret situationen på en ikke-voldelig måde, mener Marianne Hansen, så hun havde været fri for skrammer og politiet fri for en klagesag.

»Hvis han mener, at han er i sin ret til at føre mig fra stedet, kunne han have gjort det på en helt anden måde. Jeg følte, at der var tale om en magtdemonstration,« siger hun.