Det blev en metrotur, som 18-årige Maria ikke glemmer foreløbig.

Torsdag aften sad hun i toget ved Kongens Nytorv Station, da en pludselig mand gik amok med en hammer.

»Han havde trukket i nødhåndtaget, så metroen gik i stå. Bagefter gik han rundt og begyndte at smadre alle vinduerne,« fortæller hun.

Det ene vindue efter det andet gik i tusinde stykker, mens manden bevægede sig fra den ene ende af toget til den anden.

Normalt ville metroen være fuld af mennesker, men den aften var de kun omkring ti mennesker, fordi det meste af Danmark er lukket ned.

En af dem var Maria, som ønsker at være annonym. Hun stod trykket op mod en af ruderne i mellemgangen og filmede mandens voldsomme hærværk, mens han kom tættere på. Folk dukkede sig eller skyndte sig væk, mens han smadrede glasset omkring dem.

»Han gik til sidst forbi mig og smadrede ruden lige bag mig. Der stoppede jeg videoen og gik væk,« siger Maria.

De få andre tilstedeværendne var alle stille. Ingen sagde noget i lang tid. Indtil én gjorde.

»Det ender med, at en kvinde siger, at han skal stoppe, men så vendte han sig og truede hende, og så gjorde ingen noget efter det.«

Mandens reaktion skræmte Maria, men hun nåede ikke, at tænke mere over situationen, da det hele gik så hurtigt, fortæller hun.

»Det var overvældende. Jeg er lige flyttet til byen og tænkte bare, at jeg ikke håber, København er sådan.«

Manden, virkede ifølge Maria ikke, som om han var sig selv. På den korte tid nåede han at ødelægge 19 ruder på stationen og i toget.

Groft hærværk og skader, som forventes at løbe op i mellem 300.000 og 500.000 kroner.

Da dørene i metroen til sidst åbnede havde metromedarbejdere tilkaldt politiet, som sigtede manden, der viste sig at være 31 år og fra Letland. Han er nu varetægtsfængslet i 27 dage for groft hærværk mod metrostationen.

Han blev fredag fremstillet i grundlovsforhør i dommervagten i København, hvor han erkendte sig skyldig.

Han ønskede dog ikke at udtale sig, og det vides derfor ikke, hvorfor han smadrede de mange ruder. Den 31-årige mand er blevet varetægtsfængslet, dels fordi der er en begrundet mistanke mod ham, dels fordi der ifølge dommeren er grund til at tro, at han vil forsøge at forsvinde fra politiets radar, hvis han er på fri fod