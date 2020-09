Det er søndag 28. juni. Solen bager ned på Restaurant Hummeren i Ishøj, og fra en improviseret scene på spisestedet sidder sangeren Morten Lucas på en stol og skråler:

»Vååågner i natten. Vågner af en drøm. Jeg savner dig at snakke med – diiig at holde om.«

80'er-klassikeren er et direkte ønske fra dagens helt store hovedperson, der sidder på en stol foran sangeren: Thomas West.

I dag fylder han nemlig 47 år, men det her er langtfra en normal fødselsdag: Det er den sidste.

Thomas er hjemløs, lider af uhelbredelig kræft og har ifølge lægerne kun 'et par måneder tilbage at leve i', så venner, bekendte og ildsjæle har sat sig sammen og samlet penge ind for at give ham den bedst mulige fødselsdag.

Der er god mad. Der er livemusik. Der er gaver.

'Du er guld værd,' står der på et gult fødselsdagskort, som ligger på en kæmpe, rektangulær pakke.

»Tillykke med fødselsdagen, Thomas,« råber Morten Lucas mellem linjerne af 'Vågner i natten'.

Morten Lucas ved Thomas' fødselsdag. Foto: Privatfoto Vis mere Morten Lucas ved Thomas' fødselsdag. Foto: Privatfoto

Alle øjne hviler på den kræftramte mand, men Thomas ejer det, man populært kalder et rigtig godt 'pokerfjæs'.

Thomas ved nemlig nogle ting, som resten af selskabet er totalt uvidende omkring.

Thomas ved, at det her efter alt at dømme ikke er hans sidste fødselsdag. Thomas ved, at han ikke har kræft.

Det her er fortællingen om et omfattende og ubehageligt svindelnummer for flere hundrede tusinde kroner, der blev opdaget ved en tilfældighed.

Fortællingen begynder foran Ishøj Bycenter i slutningen af 2019, da Maria Rubin Nicolajsen er på ved ind i Bilka.

Maria Rubin Nicolajsen startede en indsamling til den hjemløse Thomas, der var døende af kræft. Sammen stod de frem på morgen-tv og fortalte om projektet, men i virkeligheden var Thomas ikke døende og havde snydt både Maria og en masse andre. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Maria Rubin Nicolajsen startede en indsamling til den hjemløse Thomas, der var døende af kræft. Sammen stod de frem på morgen-tv og fortalte om projektet, men i virkeligheden var Thomas ikke døende og havde snydt både Maria og en masse andre. Foto: Bax Lindhardt

Foran bycentret står en Hus Forbi-sælger, som Maria køber en avis af og falder i snak med.

Sælgeren har et navneskilt på. 'Thomas' står der.

Maria tager tit en sludder med 'Thomas', når hun handler i Ishøj Bycenter, men det er først i år, at han for alvor bliver en del af hendes liv.

I marts tvinger coronavirussen Danmark i knæ, og da Maria hører, at især hjemløse lider under nedlukningen, laver hun en Facebook-gruppe med titlen 'Corona Nabohjælp – hjemløse Danmark'.

Idéen er simpel: Hjemløse kan melde sig ind og bede om et økonomisk bidrag, og så kan folk 'donere' penge til dem.

Efter kort tid får gruppen et nyt medlem, som Maria kan kende:

Thomas West.

»Thomas melder sig ind og skriver, at han er gået i frivillig isolation, fordi han har haft blodpropper i hjertet. Han bor i en båd og virker meget ydmyg, så vi tager os af ham,« fortæller Maria til B.T.

Maria og hendes familie knytter bånd med Thomas og slædehunden Thyra, der er Hus Forbi-sælgerens trofaste følgesvend.

Hun begynder at tage varm mad med til Thomas' husbåd i Ishøj og har også lange snakke med den isolerede mand.

Maria Rubin Nicolajsen startede en indsamling til den hjemløse Thomas, der var døende af kræft. Sammen stod de frem på morgen-tv og fortalte om projektet, men i virkeligheden var Thomas ikke døende og havde snydt både Maria og en masse andre. PRIVATFOTO AF THOMAS og MARIA Foto: Bax Lindhardt Vis mere Maria Rubin Nicolajsen startede en indsamling til den hjemløse Thomas, der var døende af kræft. Sammen stod de frem på morgen-tv og fortalte om projektet, men i virkeligheden var Thomas ikke døende og havde snydt både Maria og en masse andre. PRIVATFOTO AF THOMAS og MARIA Foto: Bax Lindhardt

Et par dage senere toner både Thomas og Maria frem på skærmen i bedste sendetid.

I 'Go' morgen Danmark' bliver de morgenfriske danskere præsenteret for hjemløse Thomas West, der lider ekstra meget under coronakrisen på grund af sit skrantende helbred.

Maria er også med på en videolinje, hvor hun fortæller om sin Facebook-gruppe, og Thomas har kun rosende ord tilovers for den 47-årige kvinde.

»Det kniber med økonomien, men jeg er heldigvis medlem af flere grupper – 'Coronahjælp for hjemløse' for eksempel. Tak er kun et fattigt ord for al den taknemmelighed, jeg føler,« lød det fra Thomas i indslaget.

I dag får Maria nærmest kvalme af den udtalelse.

Kort efter indslaget får Maria en besked fra Thomas, der sender rystelser gennem hende og familien i deres hjem i Taastrup.

Thomas har kræft i lungen, tarmen, leveren, skulderen og flere andre steder.

Men endnu værre er lægernes dom: Han har mellem fire og seks måneder tilbage at leve i.

»Vi blev dybt chokerede, og ja, vi græd, da vi fik det at vide. Man knytter jo et bånd,« fortæller Maria.

Maria Rubin Nicolajsen startede en indsamling til den hjemløse Thomas, der var døende af kræft. Sammen stod de frem på morgen-tv og fortalte om projektet, men i virkeligheden var Thomas ikke døende og havde snydt både Maria og en masse andre. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Maria Rubin Nicolajsen startede en indsamling til den hjemløse Thomas, der var døende af kræft. Sammen stod de frem på morgen-tv og fortalte om projektet, men i virkeligheden var Thomas ikke døende og havde snydt både Maria og en masse andre. Foto: Bax Lindhardt

Og så går det stærkt med indsamlingerne.

Thomas skal have det bedste halve år, han kan ønske sig, så de næste måneder får han opfyldt en masse af sine højeste ønsker.

Han bliver kørt rundt i Danmark på motorcykel. Han får en tur med en nordjysk slædehundeklub. Han bliver transporteret til Skagen, så han kan gå en tur ved Grenen.

Alt er betalt gennem indsamlinger og donationer, som Maria og flere andre ildsjæle får sat i værk.

Derudover er der pengene. Der ryger mange tusinde kroner fra indsamlingerne ind på Thomas' konto i løbet af sommeren, han får lov at spise gratis på en restaurant tæt på husbåden, og så bliver huslejen desuden betalt frem til 2021.

I al den tid er Thomas særdeles aktiv på Facebook.

Han laver såkaldte 'Facebook Lives' og masser af normale opslag, hvor han beklager sig over de voldsomme smerter, som den uhyggelige kræft udsætter den 47-årige mands krop for.

I slutningen af juli befinder Thomas sig i Jylland, da Maria beslutter sig for at tage forbi hans husbåd for at give den en overhaling, før den kræftramte mand skal hjem og bruge den sidste tid der.

Thomas har nemlig givet sine nøgler til Maria, så hun tager sine otteårige tvillinger under armen og kører ud til havnen i Ishøj.

»Vi er i gang derude, og da slædehunde fælder utroligt meget, vil jeg ryste hynderne på sådan en bænk, han har, men da jeg løfter den første, ser jeg pludselig, at der ligger en masse lottokuponer og skrabelodder for en værdi af omkring 4.000 kroner,« fortæller Maria.

Maria Rubin Nicolajsen startede en indsamling til den hjemløse Thomas, der var døende af kræft. Sammen stod de frem på morgen-tv og fortalte om projektet, men i virkeligheden var Thomas ikke døende og havde snydt både Maria og en masse andre. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Maria Rubin Nicolajsen startede en indsamling til den hjemløse Thomas, der var døende af kræft. Sammen stod de frem på morgen-tv og fortalte om projektet, men i virkeligheden var Thomas ikke døende og havde snydt både Maria og en masse andre. Foto: Bax Lindhardt

Hun forstår det ikke, for Thomas har godt nok fortalt, at han engang var ludoman, men han spiller da ikke mere?

Den 47-årige mor bliver dog først for alvor rystet, da hun under lottokuponerne finder et hvidt A4-ark, der er foldet én gang.

Det er et svar fra hospitalet efter en kræftscanning i slutningen af april – det samme tidspunkt, som da Thomas fortalte, at han havde fået kræft.

Men konklusionen er en anden på papiret: Der er ikke fundet kræft i Thomas' krop.

Maria er chokeret.

»Jeg bliver fysisk dårlig og kaster faktisk op. Derefter får jeg børnene ud, så vi kan køre,« fortæller Maria.

I den efterfølgende tid falder brikkerne på plads for Maria: Thomas har snydt hende og alle de andre personer, der har rakt en hånd ud.

Han har aldrig haft kræft. Smerterne har været opspind. De lange snakke har været fyldt med løgne.

Alt har været ét stort svindelnummer.

Maria – og mange andre – forsøger at få fat i Thomas, men han går under jorden og kommer ikke tilbage til husbåden.

Cirka tre uger efter kommer der dog livstegn fra Thomas, der i et Facebook-opslag indrømmer løgnen: at han aldrig har haft kræft, og at han vil anmelde sig selv til politiet.

Opslag fra Thomas West Foto: Facebook Vis mere Opslag fra Thomas West Foto: Facebook

Selv har Maria også anmeldt Thomas for svindlen, der ifølge hende løber op i omkring 250.000 kroner med gaver, kontante overførsler og alle oplevelserne, og hun har også allerede været til én afhøring.

Men det er ikke det værste.

»Jeg føler mig så svigtet, og jeg er meget, meget ked af det. Altså – jeg har stået og masseret, selv om jeg er gift. Jeg har slæbt hans vasketøj med min dårlige ryg, fordi han sagde, at han var svag. Og så er der mine børn, som holdt så meget af Thomas og Thyra. Hvordan siger man lige til dem, at det hele har været en løgn?« siger hun.

Thomas har siden lavet endnu et opslag på Facebook, hvor han igen undskylder og forklarer, at hele svindelnummeret skyldes hans ludomani.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Thomas, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.