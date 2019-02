Grådlabil og fortvivlet.

Det var tydeligt for enhver, at Maria Hirse havde det svært, som hun sad der i retssal F i Retten i Helsingør.

Aklaget for hæleri, forsøg på tyveri og for ulovlig besiddelse af et knojern.

Tre forhold som anklagemyndigheden mener, at den 47-årige tidligere model, forfatter og vært på 90’ernes store TV 2-succes Lykkehjulet begik i sommeren 2017.

Maria Hirse blev for alvor et kendt ansigt, da hun var medvært i TV 2-programmet Lykkehjulet fra 1995 til programmets slutning i 2001. Foto: Jørgen Jessen Vis mere Maria Hirse blev for alvor et kendt ansigt, da hun var medvært i TV 2-programmet Lykkehjulet fra 1995 til programmets slutning i 2001. Foto: Jørgen Jessen

Dengang fandt Nordsjællands Politi kassevis af hælervarer samt det slagkraftige våben, da de ransagede Maria Hirses bopæl i den nordsjællandske by Vejby.

Grunden til, at retssagen først starter nu halvandet år efter, skyldes, at anklagemyndigheden undervejs fandt ud af, at de også ville rejse tiltale mod Maria Hirses ekskæreste.

En 46-årig mand med relationer til en kendt rockerklub, der har domme for vold, afpresning, mord og ildspåsættelser klingende til deres navn.

Anklagemyndighedens plan lykkedes, og den 46-årige mand sad ligeledes på anklagebænken onsdag i Retten i Helsingør.

Begge bedyrede deres uskyld, og med hver deres forklaring pegede de hver især på den anden som ansvarlig.

Hirse frygtede den 46-årige mand

Maria Hirses forklaring lød på, at flyttekasserne var den 46-årige mands, og at hun ikke anede, hvad der var i dem.

I øvrigt lagde hun vægt på, at de to aldrig var kærester, men at manden havde kontaktet hende via Facebook, og at det først på tredje date gik op for hende, at han havde rocker-relationer.

Maria Hirse fortalte i retten, at hun af frygt for den 46-årige mand aldrig spurgte ind til kassernes indhold.

»Hans relationer gjorde, at jeg ikke sagde fra som jeg plejede,« sagde Maria Hirse fra vidneskranken, hvortil anklageren spurgte:

»Hans rockerrealtioner?«

»Ja,« svarede Maria Hirse.

Tårerne fik frit løb

Efter en time i vidneskranken kunne Maria Hirse atter sætte sig ned til sin advokat - den kendte forsvarsadvokat Henrik Stagetorn, der tidligere har ført andre sager med stor mediebevågenhed, heriblandt den såkaldte ‘tunesersag’.

Maria Hirses forsvarsadvokat Henrik Stagetorn. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Maria Hirses forsvarsadvokat Henrik Stagetorn. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Maria Hirses øjne var våde, og hun kæmpede for at holde tårerne tilbage.

En kamp hun dog tabte kort efter, da retten holdt pause.

Her lod 47-årige Maria Hirse følelserne få frit løb, og stortudende søgte hun trøst hos en en kvinde, der havde befundet sig på tilhørerrækkerne under retsmødet.

Iskold og upåvirket

Da den 46-årige mand tiltrådte vidneskranken, var det med en anderledes ro.

Fra tilhørerpladserne var han i hvert fald ikke synderligt påvirket af situationen, og da anklageren spurgte ind til det fiskegrej, der blev fundet sammen med de andre hælervarer i sommerhuset, svarede han køligt:

»Jeg fisker ikke.«

Den 46-årige mand fastholdt hele vejen igennem, at Maria Hirse løj, og at han hverken havde afleveret flyttekasserne hos Maria Hirse eller havde haft noget med anskaffelsen af indholdet at gøre.

Et vidne, som talte i Maria Hirses favør, blev senere under retsmødet kaldt til skranken.

Maria Hirse arbejde i sine unge dage som model, og i 1993 vandt hun skønhedskonkurrencen Miss Danmark. Foto: Ukendt Vis mere Maria Hirse arbejde i sine unge dage som model, og i 1993 vandt hun skønhedskonkurrencen Miss Danmark. Foto: Ukendt

Han forklarede, at han havde set den 46-årige mand ankomme med både flyttekasser og et stort vinskab til Maria Hirses adresse den sommerdag i 2017.

Begge dele benægtede den 46-årige i sit vidneudsagn, ligesom hans advokat, Finn Walther Petersen, gjorde hvad han kunne for at miskreditere vidnets troværdighed.

Et andet vidne, som ifølge B.T.s erfaring ligeledes skulle have talt i Maria Hirses favør, udeblev fra retten.

Selvom både Maria Hirse og den 46-årige notorisk lod pilen pege på den anden, er det anklagemyndighedens vurdering, at de i forening er skyldige i hæleri-anklagerne.

Også en 24-årige kvinde var onsdag til stede i retten. Ligesom Maria Hirse er hun tiltalt for forsøg på tyveri og ulovlig indtrængen i en hestestald den 31. juli 2017, kort efter politiet ransagede Maria Hirses sommerhus. Retten gentoptages den 26. februar, hvor der ventes at falde dom.