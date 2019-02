Efter halvandet års ventetid skal den tidligere tv-vært Maria Hirse for retten. Hun er sigtet for tyveri og hæleri.

Næsten 18 måneder. Så lang tid er der gået, siden Nordsjællands Politi ransagede det sommerhus, hvor den tidligere lykkehjulsvært Maria Hirse boede sammen med sin daværende kæreste, Bandidos-prøvemedlemmet Kim Nordal.

Onsdag kommer sagen endelig for retten, og det glæder Maria Hirse sig til, fortæller hendes advokat Henrik Stagetorn.

»Hun har det rigtig godt med, at sagen nu endelig kommer for retten. Hun har ventet i rigtig lang tid på grund af forskellige teknikaliteter, så hun glæder sig til at få det afsluttet,« siger Henrik Stagetorn.

Maria Hirse blev landskendt i 1990'erne, da hun vendte bogstaver i TV2s populære quiz-program Lykkehjulet.

Men da politiet ransagede sommerhuset 15. juli 2017 var det bogstaverne H-Æ-L-E-R, der lyste gult.

Maria Hirse er tiltalt for hæleri ved i perioden 4. juli til 15. juli 2017 at have modtaget en lang række værdigenstande, der stammede fra to forskellige indbrud i nordsjællandske feriehuse.

I et separat anklagepunkt er hun tiltalt for et tyveriforsøg som hun ifølge anklageskriftet begik sammen med en veninde, da de sammen trængte ind i en hestestald klokken 22.53 om aftenen 31. juli 2017.

Derudover er hun tiltalt for overtrædelse af våbenbekendtgørelsen ved at være i besiddelse af et knojern.

Veninderne blev grebet på fersk gerning af staldens ejer, der er tidligere betjent. Maria Hirse nægter sig skyldig i alle punkter.

Henrik Stagetorn fortæller, at sagen har ligget som en skygge henover Maria Hirses liv, siden den blev rejst.

»Hendes liv har stået stand-by på flere måder, fordi hun har afventet en afslutning på sagen,« siger han.

Sagen skulle have været i retten 3. september, men højst usædvanligt valgte anklagemyndigheden at trække anklageskriftet tilbage og udsætte sagen.

Årsagen er, at Maria Hirses ekskæreste, Bandidos-prøvemedlemmet Kim Nordal, nu også er tiltalt i samme sag.

Nordsjællands Politi kørte først en særskilt efterforskning mod Kim Nordal, men har nu valgt at køre sagen samlet.

Det har betydet, at sagen måtte omberammes og derfor kommer sagen først for retten nu.

»Det er ærgeligt for os, at sagen har haft det forløb, men det sker engang i mellem. For os havde det været rart, hvis anklagemyndigheden havde besluttet sig fra starten,« siger Henrik Stagetorn.

Sagens anklager Nicki Pettersson ønsker ikke at sige, hvad der konkret fik politiet til at inddrage Kim Nordal i sagkomplekset.

»Af hensyn til retssagen kan jeg ikke gå i detaljer, men det hænger sammen med, at der er kommet nye oplysninger frem som gør, at vi finder det hensigtsmæssigt, at køre sagen samlet,« siger Nicki Pettersson.

Sagen er berammet til at foregå over to dage. Der forventes at falde dom 26. februar.

Fakta: Maria Hirse Maria Hirse blev kendt i den brede befolkning, da hun i 1995 blev bokstavvender i det populære TV2-program »Lykkehjulet«. Efter programmet lukkede i 2001 har hun været brevkasseredaktør på Ude og Hjemme og har skrevet adskillige bøger. Æblekinder (2001) Få lidt stil (2003) Den 13. – en personlig beretning om mobning, (2003) Samleren (2008) Bag facaden – en personlig beretning om selvværd (2005) Når mad er din fjende (2010) Kvinde kend dit hjerte: en bog om kvinder og hjertesygdomme (2012) Privat har hun været gift med rigmanden Peter Asschenfeldt, som hun har et barn med.

Maria Hirse er forfatter til seks bøger og har to børn med millionæren Peter Asschenfeldt og TV3-programchef Jakob Mejlhede.

Det er uvist, om hun stadig danner par med den medtiltalte Kim Nordal. Det har heller ikke været muligt for B.T. at få bekræftet, om Kim Nordal stadig har tilknytning til Bandidos.