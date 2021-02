Den 49-årige tv-kendis Maria Hirse, nu Mariia Madeleine Sea Svensson, er ved en domsmandsret ved Retten i Svendborg mandag formiddag blevet idømt to års fængsel.

Dommen faldt kort efter klokken 11.

Den kendte kvinde, som er tidligere tv-vært, er dømt for at have planlagt, orkestreret og tilskyndet fem unge mænd til at trænge ind i hendes ekskærestes hjem på Sydfyn og der agere tæskehold mod den 48-årige mand.

Maria Hirse reagerede stort set ikke, da dommen faldt.

»Hun har lokket og ansporet de unge mænd til både at begå indbrud, forsøg på røveri samt vold,« begrundede retsformand Morten Lange dommen.

»Vi har også i dommen lagt vægt på, at der var et jernrør, og der var en strømpistol. Så hun ansporede til grov vold, selv om det ikke blev begået,« sagde retsformanden videre med henvisning til, at de unge mænd fik udleveret en taske af Maria Hirse med disse remedier, inden de tog afsted.

De voldelige overfald skete henholdsvis natten til 15. februar 2020 og sent om aftenen 28. august.

Det første planlagte overfald blev udført klokken 02.15 – altså midt om natten – hvor kvindens ekskæreste intetanende lå og sov i sin seng.

Her vågnede han ved, at der pludselig stod to eller tre maskerede mænd inde i hans soveværelse, hvor han blev vækket på brutal vis.

Manden har undervejs i sagen forklaret i vidneskranken, at han blev truet med at blive slået ihjel, hvis han ikke makkede ret.

Overfaldet bar præg af et hjemmerøveri, da gerningsmændene gennemrodede huset og gentagne gange spurgte, hvor han gemte penge.

Til sidst forsvandt de fra stedet med blandt andet hans computer og NemID.

Inden de forlod ejendommen, blev hans iPad, iPhone, router og bilnøgle uskadeliggjort ved at blive druknet i et fyldt badekar.

Måske for at forhindre ham i at slå alarm med det samme.

Og for at ødelægge eventuelt kompromitterende seksuelt indhold på mandens elektroniske enheder.

Den tidligere tv-vært har forklaret i retten, at ekskæresten på et tidspunkt, mens de stadig var sammen, sagde til hende, at han havde optaget alle deres samlejer på video.

Det var ifølge den kendte kvindes forklaring et af hovedmotiverne for, at ekskæresten skulle afstraffes.

Den 48-årige mand nægter, at han har optaget det nu tidligere kærestepars samlejer.

Ligesom han nægter nogensinde at have sagt, at han har gjort det.

Ved overfaldet 28. august gik det også ud over den 48-årige mands nye kæreste, da hun på et tidspunkt forsøgte at lægge sig imellem ham og en af gerningsmændene, da en af disse gik løs på ham.

Hun blev slået i gulvet og ramte angiveligt en dørkarm i faldet, hvorved hun slog hul i hovedet.

Derefter forsvandt mændene fra ejendommen.

De fem unge mænd er i alderen 16, 18, 19, 20 og 21 år.

Den yngste har en familiær relation til den kendte kvinde, som har siddet varetægtsfængslet i sagen siden 11. september.

Den 16-årige, som deltog ved begge overfald, er idømt et års betinget fængsel. Efter en kort samtale med sin forsvarer valgte han at modtage dommen.

De øvrige blev dømt til henholdsvis fire måneders betinget fængsel, fem måneders betinget, et års fængsel, hvoraf de tre måneder skal afsones, samt 10 måneders betinget fængsel.

Ingen af dem - heller ikke deres forsvarere - var til stede i retten, da dommene blev afsagt.

Maria Hirse havde en lidt længere samtale i enrum med sin forsvarer, Snorre Andreas Kehler, efter dommen mod hende var faldet.

Hun valgte at anke strafudmålingen til Østre Landsret. Hun anker til formildelse men bestrider altså ikke de faktiske forhold i sagen.

På begæring af anklagemyndigheden blev hun efter retsmødet ekskorteret i arresten, hvor hun fortsat skal sidde varetægtsfængslet.