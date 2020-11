43-årige Maria From Jacobsen har været forsvundet, siden hun forlod sit hjem i Frederikssund i nedtrykt tilstand mandag den 26. oktober.

Hendes bil blev senere fundet på Rødkildevej ved Bellahøj af en beboer i området, men siden har der ikke været afgørende nyt i sagen.



Politiet har forgæves forsøgt at efterlyse kvinden flere gange.

En gruppe frivillige vil søndag kl. 11.00 starte en eftersøgning af kvinden i Brønshøj i området, hvor hendes bil blev fundet. Det skriver TV 2 Lorry.

En talsperson understreger over for mediet, at der bliver et stort fokus på corona-sikkerhed for dem, der møder op søndag.

Maria From Jacobsen beskrives som:

177 cm høj

Almindelig af bygning med skulderlangt lyst hår.

Da hun forsvandt, var hun iført sort halvlang dunjakke, mørke bukser samt sorte 'Ilse Jacobsen' gummistøvler.

Hun efterlod sin telefon og betalingskort samt et brev til sin familie, da hun forsvandt.

Nordsjællands Politi beder borgere, der har set Maria From Jacobsen, om at kontakte politiet på telefon 114.