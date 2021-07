Tea Holm fra Glamsbjerg havde købt et helt køleskab med madvarer til grill, syv-otte rammer øl, cider og sodavand og fire store æsker papvin. Hendes 17-årige datter Katharina skulle nemlig holde studenterfest.

Men da Tea Holm åbnede køleskabet med alle madvarerne lørdag morgen, var det hele væk. Kød, sodavand, cider, øl og rødvin. Varer, som ellers skulle gøre datterens fest til en stor oplevelse.

»Jeg blev da sur og ærgerlig,« siger Tea Holm og fortsætter:

»Vi bor i en lejlighed og havde slået telt op i baggården, hvor varerne lå i et køleskab. Jeg skulle så købe de sidste ting lørdag og skulle lige se, om kødet var tøet op. Så var det hele bare væk,« siger hun.

Tea Holm vurderer, at der var kødvarer for cirka 900 kroner. Dertil kommer værdien af drikkevarerne.

»Min datter var naturligvis meget ked af det. Det var jo hendes fest, og hun syntes ikke, det var sjovt,« siger Tea Holm.

Tea Holm havde talt med sin datter om, hvorvidt det nu også var en god idé at lade kød- og drikkevarer ligge i teltet natten over i baggården, hvor uærlige sjæle nemt kunne snuppe dem, hvis de lige vidste, tingene lå der.

»Glamsbjerg har desværre været præget af tyverier og indbrud her på det seneste. Min datter var også skeptisk. Nu må jeg jo bare erkende, at hun havde ret,« siger Tea Holm.

Har du nogen mistænkte?

»Nej, det har jeg ikke. Men der er nogen i området, der tager ting, som ikke tilhører dem. I den lokale Facebook-gruppe stod der i morges, at nogen havde stjålet en havetraktor i nat, for eksempel,« siger Tea Holm.

Da Tea Holm opdagede, at alle varerne var væk, var der ikke andet for end at køre op og købe alle varerne en gang til.

»Det lykkedes heldigvis også. Vi købte det hele en gang til, så efter nogle timer var vi i godt humør igen. Men det var da træls i situationen,« siger Tea Holm.

»Jeg skulle jo af med dobbelt så mange penge, men det blev en fin fest med mange unge, glade mennesker,« siger Tea Sletved.

Efter festen var der stadig mange værdier i teltet. Men Tea Holm tog ingen chancer.

»Jeg sov nede i teltet. Heldigvis kom der ikke nogen,« siger hun.

Men dagen efter var den gal igen.

Mens Tea Holm rydder op og derfor går på trappen mellem sin lejlighed og baggården, er en tyv på spil igen.

»Mens jeg er oppe i lejligheden, snupper tyve et net med ting og sager i. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad der var i, men i hvert fald en saltkværn og en peberkværn,« siger hun.

Om nogle uger fylder Tea Holms datter Katharina 18 år. Men festen bliver lidt anderledes.

»Vi holder den i lejligheden. Jeg gider ikke slå telt op og forberede alt muligt, hvis man risikerer, at tingene bliver stjålet,« siger hun.

Tea Holm har endnu ikke meldt tyveriet, men det regner hun med at gøre inden længe.