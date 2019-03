Anbragt på døgninstitution i hverdagene på grund af mistrivsel i familien.

Hjem til uovervåget samvær med vold og seksuelle overgreb i weekenden.

Det var ifølge vidneforklaringerne i et nævningeting ved Retten i Esbjerg efter alt at dømme den grusomme virkelighed for fire søskende, hvis forældre på henholdsvis 63 og 60 år i disse dage sidder på anklagebænken tiltalt for overgreb, vold og trusler mod børnene.

De fire børn, som i dag alle er i 30'erne, var mindreårige, da uhyrlighederne stod på i familiens hjem i Vejen i perioden fra 1987 og seks-syv år frem.

Da det langt henne i forløbet stod klart, at noget slet ikke var, som det skulle være i den sydjyske familie, blev børnene anbragt på døgninstitution. Men i perioden mellem november 1992 og til april 1993 kom alle fire hjem i weekenderne på uovervåget samvær med forældrene.

Derefter var det i en periode alene de to yngste af de fire søskende, som var hjemme på uovervåget samvær, når kalenderen viste lørdag og søndag. For deres vedkommende stoppede det først i juli samme år, efter en psykolog udtrykte sin stærke bekymring for, at de blev udsat for overgreb, når de var hjemme hos forældrene.

Onsdag var den femte retsdag af ni i sagen, som i sit indhold giver associationer til overgrebssagerne fra Tønder, Brønderslev og Rebild.

Ifølge de forklaringer, der er kommet frem fra rækken af naboer og familierelaterede personer, som har siddet i vidneskranken, blev der allerede på et tidligt tidspunkt og fra flere sider udtrykt bekymring for, at børnene blev udsat for vold og mistrivedes.

En kvinde har forklaret, at hun i 1985 - altså allerede to år før det tidspunkt, anklageskriftet omtaler - gik til Vejen Kommune og fortalte, at hun havde oplevet en stærkt grænseoverskridende adfærd med seksuelle over- og undertoner over for et af børnene.

Et andet vidne kontaktede kommunen i 1988, efter hun oplevede noget tilsvarende.

Og en tredje nabo har i vidneskranken fortalt, hvordan hun - også i slut-80'erne - ofte gemte to af børnene under sin trappe, så de kunne sidde der og få lidt ro fra al det kaos, de oplevede i deres egen dysfunktionelle familie.

Ifølge vidnet blev det ligeledes givet videre til en sagsbehandler i Vejen Kommune.

Tilsyneladende også uden reaktion fra myndighederne. Politiet blev aldrig kontaktet.