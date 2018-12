I oktober døde en 16-årig efter at have drukket sodavand med mdma. 18-årig nægter at være skyld i hans død.

Det var ifølge anklagemyndigheden ved Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi en 18-årig mand, som blandede drikken og gav den til Marcus Christensen.

Siden har anklagemyndigheden rejst tiltale mod den 18-årige mand for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.

Desuden er han anklaget for at have været i besiddelse af ti gram af stoffet med henblik på videreoverdragelse.

Den 18-åriges forsvarer, advokat Jens Iversen, oplyser, at hans klient nægter sig skyldig i den alvorligste del af tiltalen.

»Han kan erkende besiddelse og videreoverdragelse af mdma, men nægter sig i øvrigt skyldig,« siger Jens Iversen.

Klokken var cirka 22 den fredag, hvor Marcus Christensen ifølge anklageskriftet fik den fatale flaske med sodavand og mdma.

Efter at have drukket noget af indholdet blev den 16-årige dreng dårlig. Klokken 01.46 natten til lørdag den 27. oktober blev han erklæret død.

Den 18-årige sidder varetægtsfængslet i sagen, og det samme gør en jævnaldrende mand. Ham er der ikke rejst tiltalte mod.

Anklagemyndigheden har ikke taget stilling til, om det skal ske.

Han er mistænkt for at have været en form for bagmand, som har leveret mdma til den 18-årige mand, der er anklaget for at blande den dødelige drik.

Men umiddelbart er han ikke sigtet for at være juridisk ansvarlig for Marcus Christensens død. Han er nemlig ikke sigtet for uagtsomt manddrab.

Til gengæld er han sigtet for overtrædelse af straffelovens narkobestemmelse ved at have været i besiddelse af 40 gram mdma med henblik på salg.

Sagen om uagtsomt manddrab kommer for ved Retten i Næstved den 12. december.

/ritzau/