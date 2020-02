'Hold jer væk fra Albertslund Station om aftenen. De er syge i hovedet'

Sådan lyder advarslen fra 17-årige Marcus Alexander Aroli, hvis Facebook-opslag er blevet delt tre tusind gange.

En knytnæve banket midt i ansigtet. En flækket overlæbe, inden endnu en knytnæve flyver mod højre kæbe. Flugt. Endnu en knytnæve. Hans lillesøsters gråd i baggrunden. Og så falder han.

'Jeg kunne have været død.'

Sådan skriver Marcus Alexander Aroli, der fredag aften blev overfaldet på Albertslund Station af en større gruppe på ni fyre, som han selv beskriver som 'indvandrere'. Gruppen var en del af en flok på omkring 30 personer, der var samlet på stationen på den københavnske vestegn.

Ved du noget om sagen? Kontakt B.T. på 1929@bt.dk.

Ifølge Marcus Alexander Aroli kommer der en dreng på cirka 15 år hen til ham helt uprovokeret for først at læne sig tæt op ad Marcus Alexander Aroli og dernæst fyre den første knytnæve afsted i ansigtet på Marcus Alexander Aroli.

Han beskriver, hvordan han forsigtigt forsøger at gå væk fra situationen med sin lillesøster under armen, der lige havde overværet slaget i sin brors ansigt.

Men Marcus Alexander Aroli og hans søster når ikke langt.

Gruppen af drenge er løbet efter dem, og Marcus Alexander Aroli formår ikke at komme væk, før han mærker den næste knytnæve på siden af sit hoved.

Overfaldet fortsatte længe, og på et enkelt tidspunkt, mens han lå ned på jorden på perronen, forsøgte han at beskytte sig selv ved at slynge sin pose med fire øl efter den fyr, der var ved at trampe ham i hovedet.

Marcus Alexander Aroli kendte ikke nogle af drengene, der overfaldt ham helt uprovokeret, og han advarer derfor alle mod at tage på Albertslund Station om aftenen.

'Det forfærdelige af det hele er, at de kun gjorde det, fordi der skulle ske noget - af ren kedsomhed,« skriver den 17-årige Marcus Alexander Aroli.

B.T. arbejder på en kommentar fra Københavns Vestegns Politi.