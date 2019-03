23-årig mand får otte måneders ubetinget fængsel for at manipulere billeder, så de fik pornografisk indhold.

En 23-årig mand fra Midtjylland skal otte måneder i fængsel for at have manipuleret billeder af 19 kvinder, så billederne fik et pornografisk indhold.

Det har Retten i Viborg afgjort.

Manden har erkendt, at han fra 2011 til 2017 lagde et større antal billeder ud på forskellige hjemmesider.

Her blev kvindernes ansigter sat på pornografiske billeder, som herefter blev delt på nettet.

Flere af kvinderne var under 18 år på gerningstidspunktet, og derfor er manden dømt efter en paragraf om udbredelse af børnepornografiske billeder.

Den tiltalte skal betale godtgørelser for tort på mellem 2500 kroner og 40.000 kroner til de forurettede kvinder.

Da sagen blev behandlet i retten for en uge siden, erkendte han sin udåd.

En af de kvinder, der blev misbrugt i sagen, er den kendte tv-vært Michéle Bellaiche.

Det offentliggjorde hun selv på Instagram i sidste uge:

'Jeg havde egentlig besluttet mig for at tie det ihjel, da jeg for knap et år siden fik beskeden om, at billeder af mig var manipuleret ind i en pornofilm. Derfor meldte jeg det ikke til politiet,' indledte hun sit opslag om sagen:

'Det gjorde heldigvis de 19 andre kvinder, som også fik misbrugt deres billeder. I dag falder der dom i sagen mod den 23-årige mand, der står bag. Jeg håber, vores retssamfund sender et signal om, at den handling ikke i orden. Tak til de modige unge kvinder, der sagde fra og råbte højere, end jeg har gjort ....indtil nu!,' lød det videre.

/ritzau/