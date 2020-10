Dommer udsætter retsmøde og efterlyser mere grundig dokumentation i anklagers gennemgang af sag.

Retten i Randers har torsdag besluttet at udsætte et retsmøde i sagen om hærværk mod jødisk gravplads i Randers.

Retsmødet med de afsluttende bemærkninger fra anklager og forsvarere gennemføres først fredag.

Retsformand Rasmus Damm begrunder det med, at anklagerens procedure ikke er tilstrækkeligt underbygget med henvisninger til dokumentationen i sagen.

Anklager Cathrine Brunsgaard Jacobsen havde indledt sin procedure, da retsformanden afbrød hende.

- Vi har et materiale på 1500 sider, som vi skal overskue, siger retsformanden, der er flankeret af to domsmænd.

Retsmødet gennemføres derfor fredag, hvor der også forventes dom i sagen.

De to tiltalte i sagen - en 39-årig mand fra Hobro og en 28-årig mand fra Randers - anklages for at have hældt grøn maling over 84 jødiske gravsten.

Det skete på årsdagen for Krystalnatten - den dag i 1938, da 7500 jødiske forretninger blev smadret, og der blev stukket ild til 200 synagoger i Tyskland.

De to mænd er også tiltalt for samme nat at have kastet maling mod en bankbygning i Randers med davidsstjerner på facaden.

Det er anklagemyndighedens opfattelse, at de to mænd har tilknytning til den højreradikale bevægelse Nordfront.

Den 39-årige har ifølge politiet en ledende rolle i bevægelsen.

De to mænd nægter sig skyldige, og de har afvist at udtale sig i retten.

/ritzau/