Da en mand og en kvinde omkring de 30 år en decemberdag sidste år sad i et kolonihavekvarter i Ballerup og havde en fest, kom en af dem på en 'god' idé.

En idé, der let skulle skaffe dem penge til kokain.

Hvem af dem, der kom på ideen, er der ikke helt enighed om, men sikkert er det, at ideen – og udførelsen – netop har sendt dem begge bag tremmer.

Mens kvinden er blevet idømt ni måneders fængsel, lyder dommen til manden på to år og seks måneder. Ubetinget.

Specialanklager Henrik Uhl Pedersen, der netop har ført sagen ved Retten i Glostrup, oplyser til B.T., at makkerparret i deres jagt på penge til stoffer besluttede at oprette en annonce, hvori kvinden udgav sig for at være prostitueret.

Planen var at lokke uanende kunder i baghold. Og planen blev da også til virkelighed.

En person rettede nemlig henvendelse til kvinden, og ved ankomst kolonihavekvarteret tog hun da også imod ham.

Hvad, kunden ikke vidste, var, at manden lå på lur. Og snart blev ofret med en stor køkkenkniv truet til at udlevere sine værdier.

Ofret blev desuden fortalt, at kvinden var mindreårig. Dette var ifølge anklageren et forsøg på presse kunden til ikke at anmelde røveriet.

Men det gjorde kunden ikke desto mindre, og snart satte civile betjente kurs mod haveforeningen.

Her blev manden og kvinden taget på fersk gerning.

Et nyt offer var nemlig blevet lokket i fælden, men inden et reelt røveri kunne nå at finde sted, greb politiet ind og anholdt de to.

Stod det til anklager Henrik Uhl Pedersen, var manden blevet idømt tre års fængsel – og kvinden halvandet.

Han argumenterede i retten for, at det var særligt skærpende, at de havde planlagt røveriet, og at de desuden forsøgte at afskrække deres offer fra at anmelde.

Men det var retten ikke enig med ham i. Herfra lød det, at der var tale om et almindeligt gaderøveri – og forsøg. Og straffen blev altså derefter.

Mens manden, der under retssagen i et vist omfang erkendte sin skyld, modtog dommen på stedet, udbad kvinden sig betænkningstid til at anke.