Usædvanligt mange tog med småskavanker får DSB til at sende pendlere på Sjælland over i togbusser.

DSB er nødt til at aflyse flere togafgange på Lille Syd, der er banen mellem Næstved og Roskilde via Køge fredag.

Det sker, fordi der er akut mangel på køreklare togsæt, oplyser DSB's kommunikationsafdeling tidligt fredag morgen.

- Der er et sammenfald af forskellige ting, der gør, at vi har for mange tog ude i forhold til driften, siger kommunikationsafdelingen.

DSB understreger, at det ikke er fordi, en masse tog er gået i stykker eller blevet ødelagt på anden vis i løbet af natten.

- Det er et sammenfald af alt muligt småskrammel, lyder det.

Derfor risikerer pendlere at have forlænget rejsetid på strækningen, da togene skal repareres.

Tidligt fredag morgen er det ikke muligt at få oplyst, hvor mange tog det præcis drejer sig om. I tidsrummet omkring klokken 09.00 og 10.30 vil der være indsat togbusser og ellers henvises der til andre tog på banen.

På DSB's hjemmeside står der, at det drejer sig om følgende afgange:

Aflyste afgange fra Næstved:

Klokken: 05.47, 08.17, 08.47, 10.47, 13.17 og 15.47.

Aflyste afgange fra Roskilde:

Klokken: 07.04, 09.34, 10.04, 12.04, 14.34 og 17.04.

/ritzau/