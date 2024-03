Nordsjællands Politi undersøger mange henvendelser om en sort varevogn efter hændelse i Nivå.

Det strømmer ind med henvendelser til politiet i sagen fra Nivå, hvor to drenge onsdag blev forsøgt tvunget ind i en sort varevogn.

Det oplyser Nordsjællands Politi fredag til Ritzau.

- Vi har fået rigtigt mange henvendelser, som vi følger op på, og vi vurderer alle henvendelser nærmere, lyder beskeden om status på efterforskningen.

Episoden i Nivå fandt sted onsdag eftermiddag. En ukendt mand kørte efter drengene på Rødehusvej og ved Æblets Kvarter og sagde flere gange til dem, at de skulle sætte sig ind i hans sorte varebil.

På et tidspunkt løb manden endda efter drengene, som senere søgte tilflugt på en skole og her fik kontakt med en voksen.

Den sorte varevogn har tonede ruder. Manden er cirka 45-50 år, spinkel af bygning og var iført orange skibukser.

Ifølge politiets pressemeddelelse fra torsdag beskrives han som "halvt dansk/halvt udenlandsk af udseende".

Moren til den ene dreng har fortalt til det regionale medie sn.dk, at manden kørte efter drengene og jagtede dem, indtil de kom til en sti, som var oversvømmet.

I sidste uge fik politiet en anmeldelse i en lignende sag. Her havde en mand taget fat i en dreng på Agertoften i Hørsholm.

Om der er sammenhæng mellem de to hændelser, er det endnu for tidligt at sige, lyder det fra Nordsjællands Politi.

/ritzau/