Det koster en køreskoleelev et gebyr på 600 kroner at glemme et gyldigt coronapas til køreprøven.

Ikke kun i fitnesscentre og på restauranter er der krav om at fremvise et gyldigt coronapas - det gælder også for køreskoleelever, som skal til prøve. Men mange glemmer det, og det koster.

Både ved teoriprøven og den praktiske køreprøve er der krav om, at eleven kan fremvise et gyldigt coronapas og dermed dokumentere enten vaccination eller en frisk negativ test. Uden pas bliver prøven aflyst.

Regningen ender hos den coronapasløse køreskoleelev, som må betale et nyt prøvegebyr på 600 kroner for at kunne gå til en ny prøve.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser fredag, at der i politikredsen indtil nu er blevet aflyst 42 prøver. Det drejer sig om 35 teoriprøver og 7 praktiske prøver.

Det svarer ifølge politiet til, at en prøvesagkyndig har fået aflyst alle sine prøver en dag, og at cirka fem teoriprøvehold har fået aflyst deres prøver.

Aflysningerne er sket i perioden fra 7. april til 6. maj.

Det fremgår af politiets retningslinjer i forbindelse med teori- og køreprøver, at eleven skal fremvise et coronapas, som enten dokumenterer en negativ prøve, der højst er 72 timer gammel, et gennemført vaccinationsforløb, eller at eleven har været smittet med corona inden for de seneste 180 dage.

- Prøvetagere, der ikke fremviser et coronapas og ikke er omfattet af en undtagelse herfor, skal bortvises fra køreprøven, står der i retningslinjerne.

/ritzau/