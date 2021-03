FCK's spillerbus blev søndag overhældt af blå og gul maling. Mange FCK-fans var samlet for at vaske den.

En stor flok fodboldfans har søndag samlet sig ved Skodsborg Kurhotel, hvor FCK's spillerbus skal køre fra til derbyet senere søndag i Brøndby.

Det bekræfter vagtchef David Borchersen ved Nordsjællands Politi over for Ritzau.

Det foregår dog roligt, og trods forsamlingsforbuddet sigter politiet ikke nogen.

- Vi er selvfølgelig til stede ved Skodsborg Kurhotel, fordi spillerne skal køre derfra. Det har fansene fundet ud af. Vi betegner det som en uanmeldt demonstration. Derfor skrider vi ikke til bøder.

- Vi har indgået en dialog med dem. Når bussen kører lige om lidt, så har vi en forventning om, at de trækker væk, siger vagtchefen lidt efter klokken 12.

Spørgsmål: Så kan man vel altid sige, at det er en demo, når politiet dukker op?

- Men vi har nogle dialoger med nogle af dem, der deltager. Der er også nogle af dem, som måske deltager i andre slags demoer rundtomkring. Så vi er ved at finde ud af, om noget har forputtet sig i vores postkasse, eller hvad det er.

- De har i hvert fald - ud fra vores oplysninger - forklaret, at der er tale om en demonstration mod, at de ikke må være på stadioner, siger David Borchersen.

Ekstra Bladet beretter ifølge kilder, at der er 150 til 200 fans samlet ved hotellet.

De mange fodboldsupportere har ifølge vagtchefen hjulpet med at vaske spillerbussen. Den blev nemlig udsat for hærværk, da den var på vej mod hotellet for at hente spillerne.

- Da den drejer fra ved Nærum, bliver den overhældt med blå og gul maling af pt. ukendte personer, som står klar og venter, siger vagtchefen.

Fansene brugte dog ikke bare tiden på at vaske bussen. Der er også blevet affyret pyroteknik.

Ingen er dog sigtet for noget.

FCK og Brøndby spiller søndag kamp klokken 14 på Brøndby Stadion.

