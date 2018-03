29 forsvarere har bedt om aktindsigt i undersøgelse af, hvordan anklagere samarbejdede med politividner.

København. Et stort antal advokater har bedt om aktindsigt i efterforskningen af, hvordan anklagere har håndteret sager om den organiserede hashhandel i Pusher Street i København.

Det oplyser Københavns Politi til Ritzau fredag.

Den store interesse øger sandsynligheden for, at efterspillet til politiets storstilede Operation Nordlys fører til, at en stribe dømte vil kræve deres sager genoptaget.

Advokaterne har bedt om at se materiale fra en efterforskning udført af Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP).

Her har man sigtet to anklagere for at have misbrugt deres stilling. Anklagerne skal have forsøgt at påvirke politifolk, der skulle vidne i retten om, hvad de så i Pusher Street, lyder mistanken.

Det er Københavns Politi, der har skrevet ud til advokaterne med tilbuddet om at se DUP's rapporter om afhøringer af anklagere og politifolk og mails og andet materiale.

Dermed får de mulighed for at overveje, om de vil kræve genoptagelse af de ellers afsluttede straffesager, fremgår det af brevet.

Indtil videre har 29 advokater bedt om at få materialet, oplyser advokaturchef Dorit Borgaard.

I alt blev cirka 80 mennesker dømt som led i Operation Nordlys. Det var i den allersidste straffesag med 11 personer, at forsvarerne i efteråret 2016 i Østre Landsret afslørede, at noget var galt. Vidner var blevet instrueret om, hvad de skulle sige i retten.

Sagen gik i stå, anklageren blev sat fra bestillingen og meldt for strafbart forhold - og oveni talte statsadvokat Lise-Lotte Nilas talte med store bogstaver.

- Det er en meget alvorlig og usædvanlig sag, som jeg aldrig tidligere har hørt magen til, sagde hun. Forleden erklærede landsretten sig inhabil, og alt tyder på, at denne sag med 11 tiltalte må gå om.

En af de involverede advokater er Hugo Steinmetz, der har forsvaret flere tiltalte i de forskellige hashsager. Han vil bede Den Særlige Klageret om genoptagelse og opfordrer sine kolleger til at gøre det samme.

- Min foreløbige gennemgang af materialet efterlader ingen tvivl om, at der skal søges om genoptagelse. Sagerne bør alle gå helt om, siger Hugo Steinmetz.

Det meget nære samarbejde mellem anklagere og politifolk, som forsvarerne ikke fik noget at vide om, blev for nylig beskrevet i en dokumentar på DR, "De Perfekte Vidner".

I øvrigt nægter de to sigtede anklagere sig skyldige. Statsadvokaten i Viborg har i et par måneder overvejet, om de skal stilles for retten.

/ritzau/