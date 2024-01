Fem opkald fra Danmark og et fra Schweiz.

René Nielsen fik mandag formiddag travlt med at tage telefonen.

Og hver gang var det en robotagtig stemme, der talte engelsk, som ville have fat i ham.

»Der blev sagt, at det var fra dansk politi, og at der var sket noget svindel med mit CPR-nummer. Jeg er godt klar over, at politiet ikke ville ringe på den måde, så til sidst blokerede jeg bare numrene. Der var fire fra Danmark og et fra Schweiz,« fortæller René Nielsen til B.T.

Han gik straks på Krak for at tjekke numrene, og her stod de som ukendte.

»Det jeg tænker over er, hvorfor det lige er mit nummer, der er valgt ud. Og så tænker jeg over, hvordan jeg har brugt min telefon, de sidste dage. Det har været rent private numre på nær et fra et escape room, hvor vi skulle opgive vores nummer, og så fik vi sendt et kontaktnummer tilbage.«

Fra sit arbejde i en regnskabsafdeling er han vant til at se mange forsøg på svindel.

»Nogle er dygtige, men så er der alligevel en detalje med sproget, man kan opdage det på. Men det her i telefonen var så tydeligt. Jeg er også blevet meget opmærksom på den slags svindlere. Men man kan godt frygte lidt for ældre mennesker, da svindlerne jo helt sikkert var ude for at få fat i mit CPR-nummer,« siger René Nielsen.

Også Birthe Marie Jensen blev ringet op af en robot flere gange mandag.

Hun er næsten 70 år, men svindlerne løber ikke rundt om hjørner med hende.

»Jeg klappede bare røret på, da stemmen på engelsk havde sagt, at det var fra dansk politi. Jeg tænkte, at det var løgn. Og så gik der en halv time, så blev der ringet igen fra et andet nummer,« siger hun.

Birthe Marie Jensen er blevet meget opmærksom på, at man ikke skal udlevere noget som helst i telefonen.

»Det er da megairriterende, men sådan er det åbenbart blevet. Mit råd til andre er helt klart, at man bare skal klappe røret på igen,« siger hun.

Politiet er gang på gang ude at advare mod svindlerne.

Senest mandag formiddag, hvor Nordjyllands Politi meldte om mange tilfælde:

'Vores servicecenter modtager her til morgen ekstra mange opkald fra borgere, der bliver udsat for svindelforsøg.'

Der er både tale om forsøg på svindel via falske mails og via opkald fra engelsktalende 'robotstemmer', lød det yderligere fra politiet. På dansk.